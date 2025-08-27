Dilettando con Avis: tutto pronto per la finalissima al Teatro Moderno

Grosseto. Sabato 6 settembre, il Teatro Moderno di Grosseto ospiterà la finalissima di Dilettando con Avis, lo storico format televisivo ideato e condotto da Carlo Sestini, che da oltre vent’anni porta sul palco l’arte, la creatività e il divertimento in chiave amatoriale. L’appuntamento è fissato per le 21 e sarà a ingresso libero e gratuito.

Dopo un tour estivo che ha attraversato alcune delle piazze più suggestive della provincia di Grosseto e del centro Italia, con decine di concorrenti pronti a mettersi in gioco con il loro talento e simpatia, la città di Grosseto, che ha patrocinato e sostenuto l’evento, sarà protagonista della finalissima, che decreterà i vincitori di questa edizione 2025.

Lo storico format è da sempre anche un’occasione di solidarietà e sensibilizzazione, grazie alla collaborazione con Avis, che accompagna la trasmissione portando tra il pubblico l’importanza della donazione di sangue e plasma, soprattutto nei mesi estivi, quando le scorte diventano più critiche.

“Dilettando è un appuntamento che nel tempo ha saputo conquistare il cuore del pubblico e rappresenta un momento di incontro tra spettacolo e partecipazione popolare – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – .Siamo felici che la finalissima si svolga a Grosseto, perché crediamo che eventi come questo contribuiscano a rafforzare l’identità culturale della città, portando entusiasmo, visibilità e un messaggio positivo di comunità. La collaborazione con Avis, inoltre, dà un significato ancora più profondo a questa serata, ricordandoci quanto il gesto della donazione sia fondamentale per la salute di tutti”.

Nella foto: la premiazione dei vincitori dell’edizione 2024 di Dilettando con Avis