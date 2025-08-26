Torna “Il volo della capra”: in paese una giornata dedicata ai giochi popolari

Santa Fiora (Grosseto).Una giornata pensata per i bambini e per le famiglie: sabato 30 agosto, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, a Santa Fiora torna la tradizionale festa dei giochi popolari del passato, con “Il volo della capra”, attività divertenti e banchetti gastronomici.

Un’edizione speciale, quella di quest’anno, che per la prima volta vede coinvolti sei Comuni toscani con i rispettivi giochi: oltre a Santa Fiora, parteciperanno Abbadia San Salvatore, Castell’Azzara, Castel del Piano, Semproniano e Pienza. Ad ogni Comune sarà dedicato uno spazio con dimostrazioni pratiche aperte al pubblico. Inoltre, per ogni Comune presente saranno esposti i prodotti tipici. Una giornata dedicata al recupero delle tradizioni popolari, ai giochi di un tempo e ai sapori autentici della nostra terra.

Tra le attività, i visitatori al mattino e al pomeriggio potranno riscoprire: in piazza Garibaldi il gioco del panforte e il gioco dell’oca con Santa Fiora; il Cacio al Fuso con Pienza; in piazza dell’Olmo abilità manuale con Abbadia San Salvatore; in piazza San Michele gioco dei dadi con Castell’Azzara; in piazza Carducci Sbarba Cipolla e Quattro Cantoni con Castel del Piano; in piazza XII giugno lancio del ferro di cavallo con Semproniano; in piazza Sant’Agostino alle 18.30 tiro alla fune con tutti i comuni.

Momento clou sarà alle 19 in piazza Sant’Agostino, con la rievocazione storica del “Volo della capra”, un rituale di origine pagana praticato a Santa Fiora fino a un centinaio di anni fa il giorno di San Nicola, a ridosso del raccolto delle castagne. Ovviamente ad essere lanciata sarà una capra fantoccio.

Le iniziative sono organizzate dalla Contrada di Santa Fiora con la collaborazione della pro loco e con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Fiora.

“Santa Fiora è impegnata da tempo nel recupero e nella conservazione del patrimonio immateriale rappresentato dai giochi popolari. Questa giornata, dedicata ai bambini e alle famiglie, rientra appieno nel percorso di riscoperta e valorizzazione della storia delle nostre tradizioni – afferma Serena Balducci, assessore comunale alla cultura di Santa Fiora -. Quest’anno la manifestazione assume un valore ancora più grande perché diventa occasione di incontro e di condivisione con altri Comuni, che portano a Santa Fiora i loro giochi e le loro tradizioni: la partecipazione di realtà come Abbadia San Salvatore, Castell’Azzara, Castel del Piano, Semproniano e Pienza arricchisce l’evento e lo trasforma in una vera festa della cultura popolare toscana”.