Verso il Palio delle Contrade: un weekend ricco di iniziative in paese

Castel del Piano (Grosseto). Castel del Piano si prepara a vivere un nuovo fine settimana di grandi appuntamenti che accompagneranno la comunità verso l’8 settembre, giorno centrale dei festeggiamenti in onore della SS. Madonna delle Grazie.

Il programma

Il programma del 30 agosto si apre alle 18 con la cerimonia delle bandiere: gli squilli delle chiarine segneranno l’inizio della cerimonia che scandisce le uscite delle bandiere dalle finestre del palazzo comunale, una dopo l’altra secondo l’ordine di estrazione. Introdotto nel 2022, questo è il momento che dà alle contrade il via ufficiale per imbandierare le vie del paese.

Alle 18.15 sarà la volta della presentazione del Baccile, premio riservato alla contrada che meglio interpreterà in corteo storico dell’8 settembre, offerto per quest’edizione dall’associazione Misericordia di Castel del Piano e realizzato da Marco Antonucci, pittore castelpianese già autore di due drappelloni per i Palii del 2009 e del 2019.

Alle 19, negli spazi della sala consiliare del palazzo comunale – in via Marconi 9 – sarà inaugurata la mostra “Nuova Veste”, parte del più ampio progetto di revisione del corteo storico. La mostra, curata dalla Consulta delle Contrade e visitabile fino all’8 settembre, rappresenta un primo importante passo verso la valorizzazione della tradizione grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Regione Toscana. La realizzazione dei quindici nuovi abiti che saranno presentati sabato è stata curata da Valentina Priori, storica dell’arte e designer di Campagnatico formata all’accademia di Moda Mascagni e specializzata nella realizzazione di costumi storici, con supporto storico del dottor Marco Farmeschi. Gli abiti rappresenteranno: quattro armati, ovvero i soldati casteldelpianesi che secondo la leggenda sono stati salvati dall’effige della Madonna delle Grazie; quattro figure per le arti e i mestieri della Castel del Piano quattrocentesca; sette paggi vessilliferi. In mostra anche i bozzetti illustrati da Giulia Rosi.

La giornata del 31 agosto sarà invece dedicata alle celebrazioni religiose e al drappellone.

Alle 11 si terrà la Santa Messa, seguita alle 12 dalla benedizione del Palio in piazza Madonna.

Alle 12.30, nella sala consiliare del palazzo comunale, la presentazione ufficiale del drappellone: quest’anno l’opera è stata affidata a Domi Saccardi, artista autodidatta che lavora con la tecnica naif e batik, realizzando opere su seta interamente dipinte a mano e incisioni su legno d’ulivo. La sua arte trae ispirazione dalla natura e dai ricordi personali, con richiami agli impressionisti e ai macchiaioli.

La giornata si concluderà alle 21 con la cerimonia di collocazione del Palio e l’offerta dei ceri nella chiesa della Madonna delle Grazie e, alle 21.30, con il concerto degli organi nella stessa chiesa.

Un fine settimana intenso che restituisce il senso più profondo della festa, capace di unire spiritualità, arte e comunità nella cornice unica di Castel del Piano.