“Il Governo si faccia promotore della pace a Gaza”: il Consiglio comunale approva la mozione

Arcidosso (Grosseto). Il Consiglio comunale di Arcidosso ha approvato una mozione che stigmatizza la situazione di conflitto in Medio Oriente e in particolare nei territori di Gaza.

“Non è possibile assistere inerti al disastro umanitario di Gaza– afferma il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini. La comunità umana ha il dovere di levare alta la voce di pace per fermare l’operazione militare del Governo israeliano nella Striscia di Gaza. È una violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali della popolazione civile. Non ci sono giustificazioni nel sistematico attacco alle condizioni di vita della comunità palestinese”.

“A Gaza, nella Cisgiordania servono pace e giustizia – continua Marini Servono libertà e democrazia per la popolazione così come serve l’eradicazione di Hamas attraverso gli strumenti dei Paesi civili. Sostenere il percorso politico che conduca verso la costituzione di due Stati indipendenti è il presupposto indispensabile per liberare quella popolazione dalla morsa terroristica e dalla violenza”.

“Il Consiglio comunale di Arcidosso – conclude il sindacosi unisce alle migliaia di istituzioni nel mondo che chiedono una reazione rapida e efficace in sede europea e internazionale con la richiesta di un cessate il fuoco immediato e la liberazione degli ostaggi. Chiediamo al Governo italiano di adottare tutti i sistemi di pressione come la sospensione immediata della cooperazione militare e dell’esportazione di armamenti da parte dell’Italia verso tutte le parti coinvolte nel conflitto e ci impegniamo a promuovere, in collaborazione con le associazioni del territorio, attività e iniziative pubbliche di sensibilizzazione, solidarietà e aiuto umanitario a favore della popolazione civile palestinese.”

