Il Comune premia la Pro Loco: “Un’estate ricca di eventi, grazie per l’organizzazione”

Follonica (Grosseto). Ieri Il sindaco Matteo Buoncristiani ha ringraziato Alessandro Biagioni e tutta la Proloco per l’impegno e il risultato ottenuto in questa estate follonichese, ricca di eventi e serate speciali.

“Questa estate a Follonica abbiamo vissuto mesi intensi, ricchi di emozioni, di musica, cultura, tradizione e tanto entusiasmo. Il merito di tutto questo va a chi ha saputo mettere in campo energie, passione e capacità organizzativa: la nostra Pro Loco – ha dichiarato il sindaco Matteo Buoncristiani -. La Pro Loco è stata senza dubbio protagonista dell’estate follonichese, con un numero altissimo di eventi e manifestazioni che hanno animato il centro città e anche le zone più periferiche: abbiamo visto piazze gremite, fatte di persone unite dal desiderio di godersi momenti di svago e condivisione. Un risultato che non è frutto del caso, ma di un’organizzazione impeccabile, da far invidia ai più grandi professionisti del settore. Per questo ci tengo a ringraziare il presidente Biagioni e il suo gruppo di collaboratori, che, con impegno e determinazione. hanno creato eventi per una estate da ricordare, assolutamente funzionali ad una promozione turistica viva e attrattiva, di forte richiamo, con benefici importanti anche sull’economia follonichese. Grazie a tutta la Proloco”.

“Ringrazio il sindaco – ha aggiunto il presidente Alessandro Biagioni – a nome di tutta la famiglia della Pro Loco. Abbiamo organizzato 15 serate di grande richiamo di pubblico che ci hanno dato stimolo e voglia di continuare a impegnare il nostro tempo libero per la nostra città. L’evento clou è stato il concerto dei ‘Crazy Floyd’ il 18 agosto, con oltre 1000 persone che hanno assistito alla serata. Grazie a Follonica”.