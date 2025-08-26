Home Colline Metallifere“Le sorelle Alzheimer”: la commedia in scena alla Rocca pisana
Colline MetallifereCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Colline MetallifereCultura e Spettacoli Grosseto

“Le sorelle Alzheimer”: la commedia in scena alla Rocca pisana

Lo spettacolo è in programma mercoledì 27 agosto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 17 views

Scarlino (Grosseto). Mercoledì 27 agosto, alle 21.30, la Rocca pisana di Scarlino fa da palcoscenico a “Le sorelle Alzheimer”, commedia in due atti di Camillo Vittici proposta dalla compagnia teatrale locale i Teatranti.

Con la regia di Lanfranco Stefanelli e le scenografie curate da Barbara Ducci, lo spettacolo promette di regalare al pubblico una serata di divertimento e leggerezza.

Sul palco si alterneranno personaggi eccentrici e spassosi: le sorelle Teresa, Antonia e Carola, interpretate rispettivamente da Angela Ducci, Gianni Saracini e Luciana Brunelli, saranno al centro di situazioni paradossali e gag irresistibili, accompagnate da un vivace gruppo di comprimari interpretati da Domenico Rizzi, Siliano Campinoti, Marco Sinatti e Gianluca Stefanelli. Tra equivoci, ironia e colpi di scena, la commedia affronta con leggerezza e umorismo dinamiche familiari e sociali che toccano tutti da vicino.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Cavalleria rusticana”: la grande opera lirica sbarca in...

Il circolo La Meria compie 30 anni: una...

Riprendono i lavori a Le Case: asfaltatura, nuova...

Dilettando con Avis: la cantante Caterina Guazzi vince...

Festa del cinema di mare: Giuliano Sangiorgi ospite...

“Vivi Grosseto”: superato a luglio il tetto delle...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: