“Le sorelle Alzheimer”: la commedia in scena alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). Mercoledì 27 agosto, alle 21.30, la Rocca pisana di Scarlino fa da palcoscenico a “Le sorelle Alzheimer”, commedia in due atti di Camillo Vittici proposta dalla compagnia teatrale locale i Teatranti.

Con la regia di Lanfranco Stefanelli e le scenografie curate da Barbara Ducci, lo spettacolo promette di regalare al pubblico una serata di divertimento e leggerezza.

Sul palco si alterneranno personaggi eccentrici e spassosi: le sorelle Teresa, Antonia e Carola, interpretate rispettivamente da Angela Ducci, Gianni Saracini e Luciana Brunelli, saranno al centro di situazioni paradossali e gag irresistibili, accompagnate da un vivace gruppo di comprimari interpretati da Domenico Rizzi, Siliano Campinoti, Marco Sinatti e Gianluca Stefanelli. Tra equivoci, ironia e colpi di scena, la commedia affronta con leggerezza e umorismo dinamiche familiari e sociali che toccano tutti da vicino.