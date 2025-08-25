Saturnia Festival: “Le chitarre da ripostiglio” protagoniste del prossimo concerto

Manciano (Grosseto). Prosegue il Saturnia Festival 2025 con un nuovo appuntamento all’insegna della grande musica dal vivo.

Mercoledì 27 agosto, alle 21.30, nella suggestiva cornice di piazza Vittorio Veneto a Saturnia, saliranno sul palco “Le chitarre da ripostiglio” con lo spettacolo “Dodici corde per il Festival”.

Un duo di straordinari chitarristi che promette energia, ironia e tante emozioni musicali, tra canzoni, riff, citazioni e divagazioni. Musicisti del noto gruppo “Musica da ripostiglio”, i due artisti vantano collaborazioni di prestigio con il regista Giovanni Veronesi e con attori come Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Alessandro Haber, Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, Claudio Santamaria e Bobo Rondelli.

In questa speciale formazione in duo, proporranno un repertorio eclettico e coinvolgente che spazierà da Paolo Conte a Piazzolla, da Celentano a Mozart, fino a brani originali, senza mai rinunciare all’interazione col pubblico, cifra distintiva della loro musica.

Un concerto gratuito e imperdibile, che arricchisce il cartellone della ventesima edizione del Saturnia Festival, confermando ancora una volta la volontà di portare nelle piazze del territorio mancianese spettacoli di qualità, capaci di unire tradizione, talento e divertimento.