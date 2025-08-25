“Amiata Summer of Code”: una settimana di intelligenza artificiale e coding con esperti di livello

Castel del Piano (Grosseto). Dal 1° al 5 settembre a Castel del Piano arriva “Amiata Summer of Code”, un evento gratuito che porta sul Monte Amiata il futuro della tecnologia.

Per cinque mattine consecutive, dalle 10.00 alle 12.30, le sale di Palazzo Nerucci in piazza Colonna ospiteranno laboratori dedicati a intelligenza artificiale e coding, pensati per avvicinare i giovani e i curiosi al mondo della programmazione e dell’innovazione digitale.

Non si tratterà di semplici lezioni teoriche: i partecipanti, infatti, saranno accompagnati nello sviluppo di veri progetti pratici, seguiti da tre esperti di livello:

Carlo Vallati , professore di Ingegneria informatica all’Università di Pisa;

, professore di Ingegneria informatica all’Università di Pisa; Marco Patania , ingegnere informatico e AI Engineer presso Impresoft Universe;

, ingegnere informatico e AI Engineer presso Impresoft Universe; Vincenzo Pii, ingegnere informatico in Google.

Una squadra di professionisti che guiderà i ragazzi in un percorso unico, portando sul territorio conoscenze che solitamente si incontrano solo nei grandi poli universitari o nei centri di ricerca.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Ildebrando Imberciadori” con il patrocinio del Comune di Castel del Piano, rappresenta un’occasione importante per avvicinare le nuove generazioni alle competenze digitali più richieste nel mondo del lavoro, mostrando come anche dalle aree interne possano nascere opportunità di crescita e innovazione.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. È possibile iscriversi sul sito ufficiale: amiatasummerofcode.com