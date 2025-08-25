L’opposizione: “La sindaca usa la pagina Facebook del Comune per promuovere sé stessa”

Gavorrano (Grosseto). “Nei giorni 11, 12 e 21 agosto sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Gavorrano sono comparsi post che non avevano nulla di istituzionale: invece di informare i cittadini, rilanciavano la pagina personale/politica della sindaca Stefania Ulivieri”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Andrea Maule, capogruppo del gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“È infatti atipico, ed altrettanto di dubbio gusto, vedere che la pagina Facebook ufficiale del Comune di Gavorrano viene utilizzata per ‘condividere’ i personali e privati post che la sindaca realizza nella propria pagina di personaggio politico – continua la nota –. Se tali contenuti sono stati pubblicati direttamente dalla sindaca, o se sono stati inseriti da chi gestisce la pagina comunale su input della stessa sindaca, poco cambia: in entrambi i casi si tratta di una scelta voluta che piega uno strumento istituzionale a un utilizzo di promozione politica personale”.

“La comunicazione di un Comune deve essere, per Legge, neutrale, impersonale e al servizio della collettività, non certo un canale di pubblicità per chi amministra. Gli strumenti ufficiali appartengono a tutti i cittadini, non a chi in quel momento riveste la carica di sindaco – prosegue il comunicato -. Per questo il nostro gruppo consiliare ‘Noi, per Gavorrano!’ ha ritenuto doveroso presentare una segnalazione alle autorità nazionali preposte al controllo, affinché venga fatta chiarezza e valutata la correttezza di questo comportamento”.

“È grave e inaccettabile – termina Andrea Maule – che la pagina Facebook istituzionale del Comune venga utilizzata per pubblicizzare la pagina politica della sindaca. Gli strumenti ufficiali devono servire esclusivamente all’informazione dei cittadini, non alla costruzione dell’immagine personale di chi governa”.