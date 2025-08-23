Festa del cinema di mare : il programma di domenica 24 agosto

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La seconda giornata della Festa del cinema di mare – Premio Mauro Mancini/Premio Guido Parigi prende vita già dalla mattina.

Domenica 24 agosto, infatti, il Club velico di Castiglione della Pescaia ospiterà, a partire dalle 10, la presentazione del libro “Ambrogio Fogar. Le mille straordinarie vite dell’ultimo grande sognatore“, di Lorenzo Grossi. Insieme all’autore sarà presente anche Patrizia Guidi, direttrice della biblioteca “Italo Calvino”, per ripercorrere, a vent’anni dalla scomparsa di Fogar, la vita del grande esploratore a bordo del Surprise, nel corso del giro del mondo in solitaria in barca a vela, compiuto tra la fine del 1973 e i primi mesi del 1974, navigando da Est a Ovest, contro le correnti dominanti. Neve, aria, mare, ghiaccio, deserto sono state le sfide nelle quali si è cimentato Ambrogio Fogar nei suoi 64 anni di esistenza ed il libro di Lorenzo Grossi è un tributo a un uomo che non ha mai smesso di sognare e di emozionare.

Il programma proseguirà poi nel pomeriggio, alle 17.30, alla biblioteca “Italo Calvino”, con la proiezione del lungometraggio di animazione “Oceania” (2016). Al Molgo Cafè, invece, alle 18.30, si terrà uno dei momenti più attesi di questa decima edizione della manifestazione e fortemente voluto dal direttore artistico Giovanni Veronesi: “Cinema: Revolution?“, un incontro di informazione a approfondimento sulla produzione del cinema italiano, coordinato da Piera Detassis e con la partecipazione di Giampaolo Letta (Medusa Film), Massimiliano Orfei (Piper Film), Massimo Proietti (Vision Distribution), Fabrizio Donvito (Indiana production), Mario Lorini (Anec).

Da non perdere, nel programma della giornata, il concerto di Bobo Rondelli insieme a Musica da Ripostiglio (nella foto), previsto alle 19.45, sulla spiaggia all’ex Bagno Maristella; uno spettacolo incentrato sul suo ultimo ed omonimo lavoro in studio, alla riscoperta del lato più giocoso e scanzonato di Bobo.

A seguire, alle 21.15, al Cinema Castello, verranno proclamati i vincitori dei Premi Mauro Mancini e Guido Parigi, rispettivamente per il miglior cortometraggio europeo dedicato al rapporto tra l’uomo e il mare e per il miglior cortometraggio, sempre dedicato al mare, di taglio giornalistico. Le opere in concorso al Premio Mancini sono state giudicate da una giuria presieduta da Giovanni Veronesi e composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le prossime serate della Festa del cinema di mare, il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 2000 euro. Il Premio speciale Guido Parigi viene invece assegnato dalla Redazione giovani, una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da Alessio Brizzi, sceneggiatore. Il vincitore riceverà un premio di 1000 euro.

Al termine delle premiazioni, verrà proiettato il film “La pazza gioia” (Paolo Virzì, 2016), presentato da Bobo Rondelli (che nel film interpreta Renato Corsi) e Giovanni Veronesi.

La Festa del cinema di mare prosegue fino al 27 agosto: grande attesa per la presenza di Geppi Cucciari (25 agosto), Beppe Fiorello (26 agosto) e Giuliano Sangiorgi (27 agosto).

La maggior parte degli eventi in programma sono ad ingresso gratuito: tutte le informazioni sul sito https://festadelcinemadimare.com/

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Conad Grosseto, Rrd (Roberto Ricci Design), Nasdaq, Acot Castiglione; in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club velico di Castiglione della Pescaia, Lega navale italiana, associazione Kansassiti; con il patrocinio di Anec.