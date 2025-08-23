Professioni sanitarie: ultimi giorni per iscriversi ai corsi universitari

Grosseto. Ultimi giorni per potersi iscrivere ai corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie dell’Università di Siena.

Tutta l’offerta didattica è disponibile sul sito https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/professioni-sanitarie.

Grazie ad una convenzione dell’Azienda Usl Toscana sud est con l’ateneo senese, è possibile seguire alcuni corsi anche dalle sedi distaccate. Al campus di Arezzo sono attivi i corsi di:

Fisioterapia;

Infermieristica;

Tecniche di laboratorio biomedico.

Al Polo universitario grossetano si possono seguire i corsi in:

Infermieristica;

Fisioterapia;

Logopedia;

Tecniche di laboratorio biomedico;

Tecniche di radiologia per immagini e radioterapia.

Studentesse e studenti possono iscriversi tramite la procedura online all’indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it/Root.do entro le ore 12 del 26 agosto.

«L’iscrizione al corso di laurea in Infermieristica costituisce un’opportunità di crescita accademica e professionale di primaria importanza – spiega Silvia Bellucci, responsabile infermieristica per formazione, ricerca e lean management della Asl Toscana sud est -. La formazione infermieristica, infatti, rappresenta un pilastro essenziale per garantire la qualità, la sicurezza e la sostenibilità dei servizi sanitari. Scegliere questo percorso significa contribuire, con competenza e responsabilità, allo sviluppo del sistema salute e al benessere della collettività».

«Intraprendere il percorso di studi nelle discipline tecnico sanitarie costituisce un’opportunità per i giovani – spiega Daniela Cardelli, direttrice delle Professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione della Asl Toscana sud est -. Al termine del percorso di studi potranno accedere a professioni particolarmente richieste e strategiche per il sistema sanitario nazionale. Si tratta di discipline orientate alla persona, alle innovazioni tecnologiche e che vedono l’impiego già da tempo di realtà virtuale e intelligenza artificiale per migliorare diagnosi e riabilitazione. Proprio anche per questo offrono opportunità di lavoro immediato (oltre l’80% di impiegati ad un anno dalla laurea). I professionisti sanitari del futuro sono essenziali per il funzionamento degli ospedali, ma anche delle strutture sanitarie territoriali».