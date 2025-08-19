Home Cultura & Spettacoli“Su la maschera”: un evento per presentare le date e i bozzetti del Carnevale 2026
Follonica (Grosseto). Il Carnevale di Follonica presenta l’edizione 2026 della manifestazione: giovedì 21 agosto, dalle 21.30, in piazza Guerrazzi, “Su la maschera” sarà l’appuntamento che darà il via ufficialmente alla kermesse per il prossimo anno.

L’associazione Carnevale di Follonica ufficializzerà le date delle sfilate e tutti i rioni sveleranno i rispettivi bozzetti, cioè l’idea e il disegno, dei carri che sfileranno il prossimo inverno per le strade della città del golfo.

Quello di giovedì sera sarà solo l’inizio di un lungo viaggio che si concluderà per la parte invernale fra più di sette mesi, con il resto delle iniziative collaterali e degli eventi del Carnevale di Follonica che verranno svelati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Per la prima volta, infatti, l’associazione Carnevale di Follonica e i rioni hanno deciso di ufficializzare il programma dei corsi mascherati e i soggetti dei carri nel corso della stagione estiva. Pertanto, la serata di giovedì sarà la prima occasione per poter iniziare a immaginarsi la 59^ edizione di uno degli eventi più importanti dell’inverno follonichese, come sempre con il supporto e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

L’evento sarà accompagnato dalla musica di Alex Ferro e Realt, con animazione e truccabimbi.

L’ingresso è gratuito.

