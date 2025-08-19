Home GrossetoVerso le regionali, Baccetti: “Crisi idrica in Maremma snobbata da anni dai governi toscani”
Verso le regionali, Baccetti: “Crisi idrica in Maremma snobbata da anni dai governi toscani”

di Redazione
Grosseto. La candidata di Fratelli d’Italia Grosseto al Consiglio regionale della Toscana Simonetta Baccetti denuncia: “Sono decine di anni che la Regione Toscana promette soluzioni per la crisi idrica della Maremma, senza mai risolverla”. 

“Per quale motivo – chiede Simonetta Baccetti – non viene realizzato il vetusto, ma ancora attuale progetto, sull’invaso del fiume Merse? Uno dei problemi che da anni affligge la provincia di Grosseto è la carenza di acqua, per le grandi, piccole e medie imprese agricole della Maremma, per gli agriturismi e tutti i residenti”.

“Nonostante i circa 33 miliardidelle vecchie Lire – continua la candidata alle regionali Simonetta Baccetti spesi per la progettazione per le prime opere strutturali, gli espropri dei terreni, il progetto è rimasto incompiuto e fermo in qualche ufficio burocratico della Regione Toscana”.

“Il progetto, con pochi aggiornamenti innovativi, porterebbe ad un utilizzo per tutti i settori di milioni di metri cubi di acqua, utili ad irrigare migliaia di ettari di terreno agricolo, compresi terre, allevamenti, agriturismi, e per tutti i cittadini, da sempre in disagio per carenza di acqua.. Rimane un mistero che cercherò di risolvere: per quale motivo Giani e i suoi predecessori, nonostante qualche pungolo da destra, non hanno mai proseguito un’opera essenziale, anche per la ‘sete’ della Maremma, e per la quale – conclude Baccetti sono già stati spesi ingenti soldi dei contribuenti?”.

