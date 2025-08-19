Lavori di AdF in città: possibili disagi in alcune vie del centro

Grosseto. Giovedì 21 agosto AdF sarà al lavoro a Grosseto per il rifacimento della camera di manovra in via Lanza.
I lavori potrebbero determinare, dalle 8 alle 17, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in largo Manetti, piazza Caduti sul lavoro, via Gramsci, via Lanza, viale Manetti, viale Ximenes. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.