Home AttualitàLavori di AdF in città: possibili disagi in alcune vie del centro
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Lavori di AdF in città: possibili disagi in alcune vie del centro

L'intervento è in programma giovedì 21 agosto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 17 views

Grosseto. Giovedì 21 agosto AdF sarà al lavoro a Grosseto per il rifacimento della camera di manovra in via Lanza.

I lavori potrebbero determinare, dalle 8 alle 17, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in largo Manetti, piazza Caduti sul lavoro, via Gramsci, via Lanza, viale Manetti, viale Ximenes. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Incendio lungo la ferrovia: traffico deviato ed energia...

“Sulle tracce di Andromeda e Mizar”: passeggiata naturalistica...

Miss Blumare 2025: bellezza, sostenibilità e talento protagonisti...

Corridoio tirrenico, il Pdl: “Governo snobba adeguamento Aurelia,...

Turismo: Acot celebra 50 anni al servizio del...

Furbetti del cassonetto, rafforzate le pene per chi...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: