Sorpreso dalla Lac a cacciare in periodo di divieto generale: denunciato bracconiere

L'episodio è accaduto a Castiglione della Pescaia

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ieri mattina le guardie della Lac si sono appostate nei pressi di un capanno da caccia situato nelle campagne di Vetulonia, nel comune di Castiglione della Pescaia, dove un cacciatore aveva deciso di anticipare l’apertura della caccia.

L’uomo, armato di un fucile di piccolo calibro, è stato visto arrivare nei pressi del capanno da caccia con il fucile in mano, dopodiché è entrato al suo interno, dove era posizionata una sedia, dove si è appostato per attendere gli uccelli, non sapendo che alle sue spalle ad attenderlo c’erano le guardie venatorie della Lac.

L’uomo è stato raggiunto e fermato con il fucile carico. Ha tentato la fuga e ha tentato di nascondere l’arma, ma è stato bloccato ed identificato.

Sul posto è intervenuta successivamente la Polizia Provinciale di Grosseto, a supporto delle guardie venatorie della Lac, la quale ha proceduto a denunciare il cacciatore, in possesso regolare licenza di caccia e porto d’armi appena rinnovato, a sequestrare il fucile e le relative cartucce, oltre agli animali uccisi (ghiandaie e tortora dal collare).

Il presidente nazionale della Lac, Raimondo Silveri, ringrazia le proprie guardie “per la professionalità dimostrata e la Polizia Provinciale di Grosseto per essere prontamente intervenuta a supporto delle guardie” e si riserverà “di procedere con separata denuncia contro il cacciatore che dovrà difendersi dall’accusa di bracconaggio”.

