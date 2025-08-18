Fuochi d’artificio, l’opposizione: “La Giunta viola le regole e si crea il palco d’onore”

Follonica (Grosseto). “Voi da dove avete visto i fuochi del 14 agosto? Spiaggia affollata, bambini sulle spalle e sabbia ovunque? O magari in un ristorante vista mare, pagando il conto e sostenendo l’economia locale?”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri di opposizione a Follonica Andrea Pecorini, Emanuele Betti e Francesco Ciompi e le consigliere di opposizione Mirjam Giorgieri e Francesca Stella.

“La Giunta, con congiunti al seguito, e il capo di gabinetto, dipendente del Comune, no. Hanno scelto, anzi si sono creati, il palco d’onore: l’area di sparo, quella vietata a tutti, senza autorizzazioni e senza dispositivi di protezione. Tanto le regole sono per chi non ha il tesserino da amministratore – continua la nota -. Richiamati più volte ad allontanarsi, sono rimasti lì. Perché quando ti senti intoccabile, il ‘divieto di accesso’ è solo un cartello da selfie. E infatti due di loro, per completare l’opera, si sono pure fatti male. La sicurezza? Uno slogan per foto di rito. L’esempio alla collettività? Un disastro: non solo hanno violato le regole, ma hanno pure mostrato che chi comanda può fregarsene davanti a tutti”.

“Ora abbiamo chiesto al sindaco di confermare tutto, spiegare perché si sono piazzati in zona vietata e dire se ci saranno provvedimenti. Ma, conoscendo la sceneggiatura, il finale lo immaginiamo – termina il comunicato –: applausi tra di loro e nessuno che paga il conto”.