Viabilità: sindaco e assessore replicano alla Cgil

Follonica (Grosseto). “Desideriamo fornire un quadro chiaro e trasparente in merito all’incontro che si è svolto in Comune con le sigle sindacali e i dirigenti del settore per discutere delle criticità sulla viabilità”.

A dichiararlo sono il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, e Sandro Marrini, assessore alla viabilità.

“Durante la riunione, che ha visto la partecipazione di quattro sigle sindacali, soltanto la Cgil ha espresso un parere negativo, un fatto che ci ha colti di sorpresa, soprattutto considerando lo spirito di collaborazione con cui si stava procedendo – continuano sindaco e assessore -. È importante sottolineare che ogni modifica alla viabilità segue un percorso ben definito, che include comunicazioni preventive, autorizzazioni formali e un rigoroso rispetto delle procedure amministrative. Agire al di fuori di queste regole non è permesso e potrebbe causare ulteriori disagi alla circolazione.

Al termine della riunione era stato raggiunto un accordo equilibrato, con l’obiettivo condiviso di monitorare la situazione e trovare soluzioni rapide. Tuttavia, con l’avvicinarsi del Ferragosto e della fine della stagione estiva, riteniamo che non sia il momento opportuno per modifiche sostanziali.

L’Amministrazione è pienamente consapevole delle problematiche esistenti, che si trascinano da diversi anni, e siamo determinati a risolverle. A tal proposito, abbiamo già avviato un confronto con Autolinee Toscane per deviare i percorsi degli autobus extraurbani dalle strade più congestionate. Stiamo valutando lo spostamento del capolinea dei bus in un’area vicina alla stazione ferroviaria e una più ampia riorganizzazione che interesserà strade importanti come via Fratti, via Zara, via Carducci e via della Repubblica.

Per garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme, abbiamo inoltre richiesto alla Polizia Municipale di intensificare i controlli. La nostra disponibilità al confronto con tutte le parti coinvolte rimane totale, con l’obiettivo di offrire un servizio efficiente e sicuro a tutti i cittadini”