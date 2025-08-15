Home Colline Metallifere“Tra luce e materia”: al via la mostra di Lucilla Andreanelli alla galleria Spaziografico
Colline MetallifereCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Colline MetallifereCultura e Spettacoli Grosseto

“Tra luce e materia”: al via la mostra di Lucilla Andreanelli alla galleria Spaziografico

L'inaugurazione è in programma sabato 16 agosto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 16 agosto, alle 18, alla galleria Spaziografico, in vicolo del Ciambellano a Massa Marittima, sarà inaugurata la mostra personale di Lucilla Andreanelli, dal titolo “Tra luce e materia”.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, ad ingresso gratuito, dalle 17.30 alle 19.30, fino al 29 agosto.

La mostra

“Una vita vissuta da Lucilla Andreanelli all’insegna del viaggio, alla scoperta di altri Paesi e modi di vivere in diversi continenti, con una vitalità e una passione che la caratterizzano anche adesso, ora che da più di un decennio si è fermata all’Isola d’Elba – dichiara Gian Paolo Bonesini, curatore della mostra -. Questo suo essere cittadina del mondo, a cominciare dagli studi in Svizzera, l’ha portata a conoscere molti luoghi, a impegnarsi per vent’anni in Sri Lanka, fino a diventare a Portoferraio una delle fondatrici del Circolo degli Artisti elbano. Una vita intensa, dunque, all’insegna dell’impegno umanitario e della produzione creativa. La vena artistica di Andreanelli, emergente fin dall’infanzia, si è espressa nel corso del tempo attraverso diverse cifre stilistiche, fino a raggiungere la piena maturità con la scelta astratta presente in questa mostra”. 

“Sono opere che appartengono a periodi diversi, ma i temi trattati, i luoghi e i paesaggi vengono fermati sulla tela attraverso gesti che evidenziano sempre la personalità dell’artista: un modo di esprimersi che vuole ‘parlare’ al mondo senza utilizzare immagini, portando invece l’osservatore a cogliere  molteplici significati e impressioni attraverso le forme, la luce e il colore: colore, luce e materia si fondono in un unicum molto personale. I cromatismi sono accostati in modo armonico, formando ambientazioni dove la luce si carica di tonalità forti e intense, una luce che dà carattere e sottolinea il movimento delle forme e della materia che quasi esce dalla tela. Sono spruzzi, pennellate, colpi di spatola con colori acrilici che realizzano la bellezza compositiva e danno significato all’opera – termina Bonesini -. Alcuni lavori sottolineano il suo impegno ambientalista, mentre lo scorso anno, partecipando alla collettiva ‘Artisti contro tutte le guerre’, ha voluto richiamare anche a valori etici più universali”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Cultura, spettacoli e gastronomia: la Notte Bianca illumina...

“Un mecenate e i suoi tesori”: al via...

“Vademecum”, torna il festival delle arti di strada:...

Rock, pop e divertimento: i Chabaloosa in concerto...

Tutto pronto per il Balestro del Girifalco: presentato...

Weekend di Ferragosto con tanti eventi a Castiglione...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: