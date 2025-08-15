Cultura, spettacoli e gastronomia: la Notte Bianca illumina il paese

Santa Fiora (Grosseto). Il 17 agosto il centro storico di Santa Fiora si accenderà di luci, musica e colori per la Notte Bianca, un evento che unisce cultura, intrattenimento e tradizione gastronomica.

Il programma

Il programma prenderà il via alle 17.30 in piazza Garibaldi con l’animazione per bambini a cura di Fun Magic Party: magia, giochi, baby dance, palloncini, gonfiabili e bolle di sapone.

A partire dalle 18, le vie del borgo ospiteranno gli spettacoli aerei itineranti e trampoli di AerialGie e Hoopnotika, mentre per gli appassionati di storia e arte saranno organizzate due visite guidate straordinarie al palazzo comunale e alla Pieve, con due turni (alle 18.30 e alle 21) con prenotazione obbligatoria all’ufficio turistico (cell. +39.371.6219625).

Dalle 18:30, le piazze e le vie si animeranno con stand gastronomici gestiti dalle associazioni locali, ognuno identificato da un colore:

piazza dell’Olmo (colore nero) – Motoclub: pasta e fagioli, panini con salsiccia;

(colore nero) – Motoclub: pasta e fagioli, panini con salsiccia; piazza San Michele (colore rosso) – Corale Vestri + Filarmonica Pozzi: dalle 18.30 Aperifritto, poi panzanella, bruschetta al pomodoro, cono di frittini/fish & chips;

(colore rosso) – Corale Vestri + Filarmonica Pozzi: dalle 18.30 Aperifritto, poi panzanella, bruschetta al pomodoro, cono di frittini/fish & chips; via Sforza (colore giallo) – Pro Loco: penne all’amatriciana, baccalà con cipolla della Selva, panini con acciughe;

(colore giallo) – Pro Loco: penne all’amatriciana, baccalà con cipolla della Selva, panini con acciughe; piazza Carducci (colore verde) – Contrada: panino con porchetta trippata, panino con salsiccia, salsiccia e fagioli;

(colore verde) – Contrada: panino con porchetta trippata, panino con salsiccia, salsiccia e fagioli; via Carolina (colore rosso amaranto) – Circolo di Rifondazione – Rosso di Sera: bomboloni, frati e dolci vari;

(colore rosso amaranto) – Circolo di Rifondazione – Rosso di Sera: bomboloni, frati e dolci vari; via dei Forni (colore blu) – Mtb Young: panino con salsiccia e panino con lampredotto;

(colore blu) – Mtb Young: panino con salsiccia e panino con lampredotto; piazza XII giugno – Compagnia degli Arcieri – Ciabatte fritte, trippa, panino con trippa e panino con fegatelli.

Dalle 22.30, musica in piazza Garibaldi con DJ Loriè e, a seguire, DJ Matte Shaker fino a tarda notte.

Per tutta la serata sarà presente una fotografa itinerante con macchina Polaroid, a disposizione per scatti istantanei e ricordi da portare a casa.

“La Notte Bianca è un’occasione unica per vivere il nostro borgo tra arte, musica, sapori e momenti di condivisione – ha dichiarato Serena Balducci, assessora al turismo e alla cultura –. Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà che contribuiscono a garantire una serata ricca di iniziative sempre molto gradite ai residenti e ai turisti”.

La Notte Bianca di Santa Fiora è promossa dal Comune con la collaborazione delle associazioni del territorio e del Centro commerciale naturale.