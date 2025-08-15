“Sei personaggi in cerca d’autore”: al via la mostra di Carla Moscatelli e Valerio Radi

Scarlino (Grosseto). Dal 16 al 24 agosto la sala consiliare di piazza Garibaldi ospita “Sei personaggi in cerca d’autore”, la mostra di arti figurative firmata da Valerio Radi e Carla Moscatelli, patrocinata dal Comune di Scarlino.

L’inaugurazione è in programma sabato 16 agosto alle 18.00.

La mostra

Ispirata alla celebre commedia di Luigi Pirandello, l’esposizione esplora, attraverso linguaggi artistici differenti, il rapporto tra realtà e rappresentazione, memoria e identità, prendendo come filo conduttore sei figure simboliche presenti in ogni comunità: la Ragazza Bella, il Parroco, il Personaggio Illustre, il Maresciallo (o le Comari), il Medico e il Sindaco.

Nelle opere fotografiche di Valerio Radi rivive la Scarlino degli anni Settanta e Ottanta, un mondo fatto di volti familiari, atmosfere d’epoca e scene di vita quotidiana. Gli abitanti di Scarlino Scalo prestano il loro volto ai personaggi, dando vita a un racconto visivo che è insieme memoria collettiva e affresco sociale.

Carla Moscatelli propone invece una lettura più simbolica e introspettiva: nelle sue opere su carta, realizzate con tecniche miste, i personaggi diventano figure universali, cariche di significati e rimandi culturali. Dal sole che accarezza la Ragazza Bella al Parroco emblema della chiesa intera, dal Personaggio televisivo alla Marescialla che affronta il peso dell’essere donna, fino al Medico-sciamana e al Sindaco evocato attraverso l’effigie di Caracalla, la sua ricerca porta il visitatore a interrogarsi sul passaggio dall’essere persona all’essere personaggio.

La mostra sarà aperta dal 16 agosto dalle 18.00 alle 23.00 e l’ingresso è libero.