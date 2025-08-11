Torna il Palio dei Ciuchi: due giorni ricchi di iniziative in paese

Vetulonia (Grosseto). L’associazione Amici di Vetulonia Aps, con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, annuncia il ritorno del Palio dei Ciuchi, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre.

Giunto alla sua 73ª edizione, il Palio rappresenta una delle manifestazioni storiche più sentite del territorio e delle quattro contrade (Borgo, Colonna, San Guglielmo e Torre): due giorni di eventi che celebrano le tradizioni popolari, lo spirito di comunità e la memoria storica del paese.

Il programma

Il programma propone appuntamenti per tutte le età.

Sabato 6 settembre, in piazza Umberto I dalle 14.00, spazio al campus di Palla Eh! per bambini e alla rievocazione del celebre gioco popolare con le contrade, per poi concludere la giornata alle 21.00 con la suggestiva processione in onore della Madonna del Buonconsiglio.

Domenica 7 settembre si aprirà con un momento attesissimo: la rivelazione del drappo, opera di un’artista locale il cui nome resterà segreto fino a quell’istante.

A partire dalle 16.30, le vie del borgo si animeranno con la sfilata storica del corteo di Vetulonia, accompagnato dai tamburini e da ospiti come il corteo storico “San Guglielmo” di Tirli e I Cantori dell’Isola Clodia.

Il momento clou sarà alle 18.30 con la corsa del Palio, seguita dalle premiazioni e dal tradizionale Aperipalio, tra musica e lotteria, per festeggiare insieme fino a tarda sera.

Le novità 2025

Quest’anno, l’organizzazione ha dovuto affrontare nuove sfide dovute all’aggiornamento delle normative relative alle gare equine. Il recente decreto prevede una serie di adeguamenti tecnici, sanitari e burocratici per garantire il benessere degli animali e la sicurezza dei partecipanti. L’associazione si è attivata fin da subito per rispettare ogni regolamento e assicurare che il Palio possa svolgersi nel pieno rispetto delle regole.

“Nonostante le difficoltà organizzative – dichiara il direttivo -, stiamo lavorando con dedizione per non interrompere una tradizione che unisce, emoziona e rappresenta un patrimonio per tutta la comunità. Invitiamo la stampa, la cittadinanza e tutti gli amici di Vetulonia a partecipare numerosi e a sostenere l’evento, anche attraverso piccoli contributi o partecipazione attiva, per continuare insieme a scrivere la storia del nostro Palio”.

Per informazioni: amicidivetulonia@gmail.com

E possibile seguire tutti gli aggiornamenti sui canali ufficiali @AmiciDiVetulonia: