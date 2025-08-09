“Voci stonate dell’amore”: torna il Salotto letterario di Emmanuelle de Villepin

Capalbio (Grosseto). Torna il Salotto letterario di Emmanuelle de Villepin.

Martedì 12 agosto, alle 19, alla terrazza del Frantoio ci saranno gli scrittori Carlotta Fruttero e Francesco Giuliani con “Voci stonate dell’amore”.

“Il Salotto letterario – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla cultura del Comune di Capalbio – è uno di quegli appuntamenti che rappresentano e rafforzano il legame tra il nostro territorio e la lettura. Dopo il successo di Capalbio Libri, infatti, abbiamo un nuovo evento che vede la letteratura come assoluta protagonista”.

Il Salotto letterario sarà dedicato agli amori tossici e all’importanza della musica nella narrazione di “Ciò che resta della notte”, il romanzo di Francesco Giuliani edito da Marlin editore, e di “Alice ancora non lo sa”, il libro di Carlotta Fruttero edito da Mondadori.

“Sarà una doppia presentazione – dichiara Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio – che coniuga la letteratura con la musica, un binomio capace di coinvolgere maggiormente i lettori e migliorare l’esperienza della lettura”.

L’incontro, moderato ovviamente da Emmanuelle de Villepin, vedrà l’intervento della regista teatrale e direttrice artistica Andrée Ruth Shammah e Giandomenico Ciaramella di Giando music, mentre la musica sarà a cura di The Niro. Ingresso gratuito.

Da mercoledì 13 a domenica 17 agosto, al Circolo Cavalcanti di Maremma, a Capalbio, ci sarà la prima edizione del “Chianina summer festival”.

