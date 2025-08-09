Home Costa d'argentoTenta di liberare l’elica della barca da una cima con un coltello, ferito un uomo
Tenta di liberare l’elica della barca da una cima con un coltello, ferito un uomo

di Redazione
Oggi, intorno alle 13:30, al largo della Feniglia, un uomo di 58 anni ha tentato di liberare una cima rimasta incastrata nell’elica del proprio natante,  ferendosi al polpaccio con un coltello.

Sul posto, è intervenuta una squadra dei Vigli del Fuoco in servizio presso il presidio acquatico di Ansedonia, a bordo della moto d’acqua e del gommone in dotazione . La squadra ha provveduto a tamponare la ferita arrestando l’emorragia e a caricare il ferito sul gommone e trasportarlo prontamente sulla terraferma a Cala Galera, dove in attesa c’era già un’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano, che ha trasportato al Pronto soccorso di Grosseto l’uomo, in codice 2.

 

