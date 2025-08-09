Tenta di liberare l’elica della barca da una cima con un coltello, ferito un uomo

Oggi, intorno alle 13:30, al largo della Feniglia, un uomo di 58 anni ha tentato di liberare una cima rimasta incastrata nell’elica del proprio natante, ferendosi al polpaccio con un coltello.

Sul posto, è intervenuta una squadra dei Vigli del Fuoco in servizio presso il presidio acquatico di Ansedonia, a bordo della moto d’acqua e del gommone in dotazione . La squadra ha provveduto a tamponare la ferita arrestando l’emorragia e a caricare il ferito sul gommone e trasportarlo prontamente sulla terraferma a Cala Galera, dove in attesa c’era già un’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano, che ha trasportato al Pronto soccorso di Grosseto l’uomo, in codice 2.