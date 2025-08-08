Notte di San Lorenzo: al lago dell’Accesa osservazione e racconto del cielo

Massa Marittima (Grosseto). “AncorAccesa”, il cartellone degli eventi al lago dell’Accesa, promosso dalla cooperativa Melograno con la collaborazione del Comune di Massa Marittima, prosegue con un appuntamento da non perdere il 10 agosto, alle 21.30, in occasione della magica notte di San Lorenzo: “Osservazione e racconto del cielo basato sui miti e le leggende” a cura di Giovanni Santurbano, guida della cooperativa LeAli – Escursioni e visite in Etruria.

Il lago dell’Accesa è uno dei siti più bui d’Italia e si presta perfettamente per l’osservazione del cielo a occhio nudo.

Il cielo, con tutte le sue meraviglie, ha sempre conquistato e attirato la fantasia degli uomini che nella volta celeste vedevano la rappresentazione della potenza degli dèi. Nella loro immaginazione, gruppi di stelle si trasformavano in animali, divinità, titani che rappresentavano la storia dell’uomo. Oggi la scienza ha dato risposta a molti dei misteri del cosmo, ma molto è ancora da scoprire.

Quella sera al lago dell’Accesa, grazie all’uso di un puntatore laser, Giovanni Santurbano ci guiderà in un percorso per imparare ad osservare e riconoscere le costellazioni, trovandoci proiettati in una dimensione nella quale si aprirà, davanti ai nostri occhi, un enorme libro immaginario fatto di leggende e verità scientifiche. Sfogliarlo sarà come navigare nel cosmo alla ricerca del passato, ma proiettati nel futuro.

Per partecipare è necessario portare una felpa, la torcia, scarpe chiuse e comode, un tappetino o un telo da mare per sdraiarsi.

Il ritrovo è al punto ristoro Melosgrano del lago dell’Accesa.

L’evento è gratuito. Consigliata la prenotazione. Per informazioni, contattare Morena Zuccalà al numero 335.1733586.