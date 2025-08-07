Home Costa d'argentoVerso il Palio marinaro, sfilata notturna del corteo storico: protagonisti 150 figuranti
Verso il Palio marinaro, sfilata notturna del corteo storico: protagonisti 150 figuranti

Uno spettacolo che regalerà, come sempre, suggestioni irripetibili con la sontuosità degli abiti di cavalieri e dame

di Redazione
Monte Argentario (Grosseto). Si ripete, martedì 12 agosto a partire dalle 21:30, la tradizione ormai consolidata del corteo storico del Palio marinaro in notturna, con una sfilata di figuranti che quest’anno si annuncia ancora più ricca.

Con rinnovato entusiasmo l’associazione Argentario Vivo, che dal 1989 organizza il corteo, farà partire dalla Fortezza Spagnola 150 figuranti che si muoveranno lungo un percorso che attraversa il centro storico passando da via Cetina, via Baschieri per proseguire sul lungomare e arrivare sul piazzale dei Rioni.

Uno spettacolo che regalerà, come sempre, suggestioni irripetibili con la sontuosità degli abiti di cavalieri e dame, ancelle e soldati e tanti altri costumi seicenteschi che rievocano e accompagneranno gli spettatori indietro nel tempo, ai fasti dello Stato dei Presidi. Tra loro torna dopo qualche anno anche l’imponente cannone per l’occasione restaurato. Chi non potrà scendere per le strade di Porto Santo Stefano a vedere il corteo sfilare, si potrà godere lo spettacolo in diretta grazie al servizio che Lifebox Streaming curerà per l’occasione.

Alle 22.30 circa, sul piazzale del Comune, avrà poi luogo la lettura del bando di sfida del Palio marinaro che gli altri tre rioni – Croce, Pilarella e Valle – rivolgono alla Fortezza, vincitrice dell’ultima edizione, accendendo ancora di più la passione e l’attesa nei confronti della gara remiera del 15 agosto nello Stadio del turchese.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: