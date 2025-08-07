Home FollonicaIl Comune assume una persona a tempo indeterminato: come candidarsi
Il Comune assume una persona a tempo indeterminato: come candidarsi

Ecco i requisiti richiesti

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica ha indetto una selezione pubblica per potenziare l’Uoc Avvocatura civica mediante l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario amministrativo.

La presentazione delle candidature deve essere effettuata obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il Portale unico del reclutamento InPA, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e399381b3b624c73951b757d7ccfabe6 secondo le istruzioni specificate nel bando stesso.

Per consultare l’avviso integrale e quindi i requisiti di ammissione, gli approfondimenti sul profilo professionale, il dettaglio della presentazione delle domande di ammissione e della documentazione, i motivi di esclusione e le modalità di svolgimento della procedura selettiva, il programma di esame e le specifiche relative all’assunzione, è possibile consultare la rete civica al link alla sezione “Amministrazione trasparente”, https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Avvisi-di-Concorso, oppure sul Portale unico del reclutamento InPA, al link https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/?text=&categoriaId=&regioneId=16&status=OPEN&settoreId=&periodo=&ral=&ente=comune+di+follonica&page_num=0

Le domande di ammissione devono essere inviate entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 5 settembre 2025.

