Il Follonica Summer Nights si trasferisce al Parco Centrale: il programma degli spettacoli

Follonica (Grosseto). Il Follonica Summer Nights 2025 inaugura il palco nella location del Parco Centrale, con uno spettacolo dedicato ai più piccoli.

Sabato 9 agosto, alle 21.30, arriva Lucilla, protagonista italiana del mondo Alman Kids. Lucilla è una fatina che educa divertendo ed ha conquistato milioni di piccoli cuori con canzoni, balli e storie piene di energia e fantasia. Lontana “anni luce” dai format televisivi freddi e stereotipati, Lucilla è un’esplosione di colori, musica e dolcezza. Ogni suo spettacolo è un viaggio nel gioco e nella meraviglia: i bambini cantano, danzano, imparano, mentre i genitori si ritrovano a sorridere come quando avevano cinque anni.

Il Follonica Summer Nights 2025 prosegue con la sua programmazione di spettacoli lunedì 11 agosto alle 21.30 con il Deejay Time Again Summer Tour 2025, uno show incredibile, che farà ballare il pubblico sulle note intramontabili della musica dance. Un viaggio tra le hit che hanno segnato un’epoca, tra energia travolgente e un pizzico di nostalgia, per una serata indimenticabile.

Martedì 12 agosto alle 21.30 sale sul palco con il suo Fstival Tour 2025 Fabri Fibra, il rapper che ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare questo genere musicale il più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni.

Mercoledì 13 agosto alle 22.00 è il turno di Brunori Sas con “L’albero delle noci – Tour Estate”, occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico “L’albero delle noci”.

Chiude il Follonica Summer Nights 2025 lunedì 18 agosto alle 21.30 Lucio Corsi, con il suo inconfondibile mix di rock d’autore e sonorità folk, un talento amato e acclamato da critica e fan.

Per informazioni e acquisto dei biglietti: Ufficio Turistico Follonica ( telefono 0566.52012, e-mail touristinfo@comune.follonica.gr.it)

Ticket One, prevendita on line: www.ticketone.it