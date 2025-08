Incidente lungo la strada delle Collacchie: quattro persone ferite

Scarlino (Grosseto). Incidente stradale lungo la strada delle Collacchie, nel comune di Scarlino.

Questa notte, intorno all’una, per cause in corso di accertamento, un veicolo e una minicar si sono scontrati. Nell’impatto, sono rimasti feriti un uomo di 55 anni, trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto, un ragazzo di 18 anni, trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto, e due minorenni, trasportati in codice 2 e in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, l’automedica di Follonica, le ambulanze Blsd della Misericordia di Buriano, della Pubblica Assistenza di Follonica e della Pubblica Assistenza di Massa Marittima.