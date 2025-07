Consiglio comunale: approvate delibere su progetti e investimenti importanti per il territorio

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta odierna, una serie di delibere su importanti progetti relativi alla sicurezza e tutela del territorio castiglionese.

In apertura di Consiglio è stata approvata all’unanimità la proposta di delibera di “Condanna della guerra di Gaza e impegno per una soluzione pacifica”. Il documento, che nasce in un momento particolarmente critico della situazione storica che stiamo vivendo, esprime la ferma condanna nei confronti dell’operazione militare attualmente condotta dal Governo israeliano nella Striscia di Gaza; condanna con assoluta fermezza l’attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023 e chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi ancora detenuti. L’assise comunale rinnova e sottolinea l’impegno preso dalla Giunta mesi fa a favore di una soluzione politica, pacifica e duratura del conflitto, basata sul riconoscimento reciproco e sul principio dei due popoli e due Stati, con pari diritti, dignità e sicurezza per israeliani e palestinesi.

Portata all’attenzione del Consiglio la variazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2025–2027 con la quale l’amministrazione dà seguito a nuovi progetti, cogliendo le opportunità di finanziamento già acquisite o in fase di candidatura, e riallineando il cronoprogramma delle opere alle reali disponibilità economiche e alle esigenze del territorio.

Gli interventi

I principali interventi riguardano la realizzazione di un progetto per la prevenzione degli incendi boschivi a Punta Ala, finanziato con un contributo regionale a fondo perduto di 170mila euro, che, in accordo con la Regione Toscana, potranno essere implementati per realizzare questo progetto sperimentale. L’amministrazione si fa carico di un intervento su una zona antropizzata mostrando sensibilità ed attenzione nei confronti di una tematica quale il rischio incendi.

Dopo quella già approvata alle Rocchette, verrà realizzata una rotatoria anche a Pian di Rocca, un intervento da 300 mila euro che va ad inserirsi nel piano della viabilità per la sicurezza stradale, per la quale saranno utilizzati parte degli oneri di urbanizzazione della convenzione con l’ex Hotel David.

Confermati la sistemazione del tetto e il miglioramento sismico della biblioteca comunale, con un contributo di 450mila euro stanziato dalla Regione Toscana per uno dei luoghi di cultura più importante del territorio, che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario dall’intitolazione ad Italo Calvino e celebra i 40 anni dalle morte del grande scrittore.

Un importante intervento riguarda la Diaccia Botrona, candidata al bando Lifw4Lagoons della Regione Toscana, previsto per il 2026, legato alla tutela delle aree umide. Sarà un intervento da 400mila euro, finanziato al 60% dalla Regione e al 40% con fondi comunali.

La Diaccia Botrona è stata interessata anche da un’altra delibera approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. Il Comune di Castiglione della Pescaia ottiene in comodato d’uso per i prossimi 90 anni oltre 200 ettari di terreni, ricadenti sul territorio comunale di Grosseto, che si trovano in una zona di confine tra le due amministrazioni e che saranno gestiti dall’amministrazione castiglionese per manutenzione, custodia, conservazione e tutela della fauna e dell’ambiente. Questo ulteriore atto sottolinea l’attenzione che l’amministrazione comunale dà ad una delle riserve naturali più importanti della Toscana.

In chiusura di seduta il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera relativa alla riapertura dei parcheggi nel Piazzale delle bandiere del villaggio svedese di Riva del Sole, con la quale si chiude una lunga querelle che per anni ha visto protagonista l’intera comunità.