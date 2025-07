Strada Macinaie, Salvadori: “Bene lavori della Provincia, priorità condivisa da tempo”

Castel del Piano (Grosseto). “Esprimo grande soddisfazione personale per i lavori sulla strada che conduce verso la parte alta della nostra montagna nel comune di Castel del Piano, un’arteria fondamentale per il nostro territorio, per i suoi abitanti e per le attività economiche e turistiche che vi gravitano attorno”: a dichiararlo è Luca Jacopo Salvadori.

“Quando sedevo in Consiglio comunale, mi sono più volte adoperato per mezzo della disponibilità e all’impegno dell’allora sindaco Bartalini, con il quale condividevamo la consapevolezza dell’importanza di questa via di comunicazione. Negli ultimi tempi ho continuato a seguire da vicino la vicenda, sollecitando più volte, tramite il consigliere provinciale della Lega, Walter Capitani, un intervento concreto da parte della Provincia, affinché la viabilità venisse finalmente messa in sicurezza e resa adeguata alle esigenze attuali”, continua Salvadori.

“Per questo voglio riconoscere con piacere e apprezzamento anche l’impegno dell’attuale sindaco Pieraccini, che ha saputo portare avanti con determinazione un obiettivo condiviso, a testimonianza del fatto che le buone battaglie non hanno colore politico, ma richiedono continuità e senso di responsabilità. La parte alta della montagna rappresenta una delle risorse più preziose che abbiamo: un patrimonio naturale, culturale ed economico che va tutelato e valorizzato. La viabilità è condizione essenziale per renderla accessibile e viva, ma non possiamo fermarci qui. Serve adesso un impegno altrettanto deciso per la difesa della faggeta, che negli ultimi anni, almeno sul versante di Castel del Piano, ha potuto contare su interventi mirati per contrastare tagli scriteriati e salvaguardare l’equilibrio ambientale di un ecosistema fragile e unico. Continuerò a seguire con attenzione questi temi, nella convinzione che la cura della nostra montagna non sia solo un dovere verso il presente, ma un investimento per un futuro sostenibile”, conclude Salvadori.