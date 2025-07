Al via i lavori per il rifacimento della strada Macinaie: la Provincia investe oltre 500mila euro

Grosseto. La Provincia di Grosseto ha iniziato i lavori di rifacimento di alcuni tratti della strada provinciale Macinaie per un investimento di oltre 500mila euro.

Il sindaco di Castel del Piano Cinzia Pieraccini esprime soddisfazione: “Sono finalmente partiti i lavori che avevamo annunciato pochi giorni fa – commenta Cinzia Pieraccini – nel corso dell’iniziativa ‘La Provincia in Comune’, che ha visto il Consiglio provinciale incontrare quello comunale a Castel del Piano. Si tratta di un intervento atteso da tempo da cittadini e turisti, poiché alcuni tratti della strada sono talmente deteriorati da compromettere la sicurezza. L’intervento si concentra proprio sulle porzioni più ammalorate, dove le condizioni del manto stradale rendevano urgente un’azione concreta”.

“La strada provinciale Macinaie – prosegue Cinzia Pieraccini – è un’arteria strategica per il nostro territorio: collega il Comune di Castel del Piano con le Macinaie ed è quotidianamente percorsa non solo dai residenti, ma da tutta la comunità amiatina, poiché rappresenta il collegamento tra i centri abitati a valle e le zone montane fino alla vetta. Con questi lavori vogliamo restituire sicurezza e funzionalità alla strada, a beneficio di chi la utilizza per lavoro, ma anche per il turismo, in particolare cicloturismo e mototurismo. Investire nello sviluppo turistico del territorio richiede, prima di tutto, di avere infrastrutture moderne, sicure e accessibili. Fin dall’inizio del mio mandato ho sollecitato questo intervento, e oggi, grazie allo stanziamento della Provincia, possiamo celebrare un risultato storico per tutta l’Amiata. Ringrazio la Provincia di Grosseto e il presidente Francesco Limatola per l’impegno mantenuto”.

“L’avvio dei lavori sulla provinciale Macinaie – aggiunge Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – è una risposta concreta alle esigenze del territorio e rappresenta uno dei tanti impegni presi con i Comuni dell’Amiata. La sinergia istituzionale tra Provincia e Comuni funziona quando ci si ascolta e si lavora insieme, come è avvenuto con l’amministrazione comunale di Castel del Piano. Questo intervento non è solo un’opera infrastrutturale, ma un segnale di attenzione verso la sicurezza dei cittadini, lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle aree montane. Continueremo a investire sulle strade provinciali affinché siano all’altezza delle potenzialità del nostro territorio.”