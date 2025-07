Le diagnosi di tumore in Italia nel 2024: numeri, tendenze e supporto per i pazienti

Quante sono state in Italia le diagnosi di cancro nel 2024? Per rispondere a questa domanda è possibile far riferimento alla più recente edizione di un report assolutamente autorevole quale quello prodotto dall’Associazione italiana di oncologia medica, denominato appunto “I numeri del cancro in Italia”.

Il report, è utile sottolinearlo, è stato sviluppato nel 2024, i relativi dati sono dunque delle stime e non delle statistiche confermate, tuttavia non vi sono dubbi sul fatto che le cifre evidenziate siano state poi, effettivamente, molto vicine a quelle ufficiali.

Le diagnosi stimate e altri importanti aspetti emersi nel report

Partiamo dal dato più importante, quello relativo al numero complessivo di casi sul territorio nazionale: secondo le stime, nello scorso anno le diagnosi di nuovi tumori sarebbero ammontate a circa 390.000, con una maggiore incidenza sulla popolazione maschile; considerando le stime più elevate, infatti, sono state previste 214.000 diagnosi relative a uomini e 175.000 riguardanti donne.

Secondo Associazione italiana di oncologia medica, le stime per il 2024 si sono rivelate sostanzialmente analoghe a quelle registrate nell’anno precedente, ma viene placato l’ottimismo, in quanto i fattori di rischio sia comportamentali che ambientali sono da considerarsi ancora elevati.

Un dato certamente positivo, invece, è quello riguardante i tassi di mortalità, i quali si sono significativamente abbassati anche per quei tipi di tumori i cui screening non possono essere considerati certi al 100%.

Altro elemento importante evidenziato nel report è la riduzione della mortalità per cancro relativo alla fascia d’età compresa tra i 20 e i 49 anni, sulla quale i tumori ai polmoni hanno da sempre una particolare incidenza.

Le tipologie di cancro più frequenti nella popolazione femminile e maschile

Il report “I numeri del cancro in Italia – 2024” fornisce anche un quadro delle tipologie di tumore maggiormente impattanti per la popolazione femminile e quella maschile.

Per quanto riguarda le donne, al primo posto figurano quelli della mammella: per l’anno in questione, la stima ammonta a circa 53.000 casi.

Per i tumori della mammella, come d’altronde anche per altri, assumono una particolare importanza gli screening preventivi ed è utile ricordare che in genere, come sottolineato nel sito Internet ufficiale di AIRC, Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, le Regioni consentono di effettuarli gratuitamente alle cittadine appartenenti alla fascia d’età compresa tra i 50 e i 69 anni.

In rete si possono individuare anche altre risorse molto importanti, sia per quel che concerne la fase preventiva che per guidare nel loro processo terapeutico le donne che hanno ricevuto una diagnosi di questo tipo, come è il caso del Forum RFS, Ragazze fuori di seno, gestito dall’autorevole portale medico.

Nato con l’obiettivo di offrire uno spazio di condivisione, ascolto e informazione, il forum RFS – Ragazze fuori di seno rappresenta un punto di riferimento per tante pazienti che desiderano condividere esperienze, raccontare la malattia, porre domande a specialisti e sentirsi meno sole. La qualità dei contenuti e la moderazione medica fanno di questa iniziativa una risorsa importante nel panorama italiano della divulgazione in ambito oncologico, a supporto concreto del benessere psicologico e informativo delle donne in cura.

A seguire, con cifre ben distanti rispetto ai tumori della mammella, figurano quelli al colon-retto, con poco più di 21.000 casi stimati, quelli al polmone, con quasi 13.000 casi, quelli all’endometrio, con 8.600 casi, e quelli alla tiroide, con 8.300.

Per quanto riguarda, invece, la popolazione maschile, a prevalere nettamente sono i tumori alla prostata, che secondo le stime, nel 2024 si sarebbero collocati oltre i 24.000 casi.

A seguire figurano quelli al polmone, con 31.900 casi, quelli al colon-retto, con 27.500 casi, e quelli alla vescica, con 25.200 casi.

L’importanza dello stile di vita in ottica preventiva

Non è mai superfluo sottolineare che la prevenzione è importantissima, sebbene non garantisca, purtroppo, la certezza di evitare l’insorgenza di queste patologie.

Seguire uno stile di vita sano ed evitare vizi poco salutari può davvero fare la differenza: anche da questo punto di vista il sito Internet ufficiale di AIRC fornisce delle indicazioni molto preziose, di cui tutti dovrebbero essere consapevoli.