Torna l’appuntamento con il Carnevale estivo: la città si maschera a festa

Follonica (Grosseto). L’Associazione Carnevale Follonica, con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale, presenta la nona edizione del Carnevale estivo che vedrà sfilare i carri dell’edizione invernale 2025, per la prima volta all’interno del Parco Centrale nel circuito allestito all’arena spettacoli.

L’appuntamento è fissato per 26 a partire dalle 19, quando inizierà l’evento che avrà come clou la sfilata dei carri che si presenteranno in strada tutti illuminati, proponendo anche ai turisti estivi tutta la maestria dei costruttori follonichesi, accompagnati dalle mascherate a terra. Una cartolina molto importante per la kermesse in maschera, che punta così ad allargare il proprio appeal mostrando anche ai visitatori della città del golfo uno degli appuntamenti culturali ed artistici più importanti di tutta la stagione cittadina.

Il programma

Il programma della serata prevede l’inizio dell’animazione dalle 19 con lo speaker corner di Radio Diffusione Follonica, al quale si affiancheranno i banchi di street food che delizieranno il pubblico nell’ora di cena con numerosi espositori, molti dei quali già presenti nelle sfilate invernali e altri invece una novità assoluta anche per la città del golfo: gelato artigianale, frutta, macedonia e panini, sandwich e hamburger gourmet, cocktails, dolci, brigidini, bibite, birra.

Per la prima volta saranno inoltre in vendita i gadget ufficiali dell’associazione Carnevale Follonica, non mancheranno anche i gonfiabili per i più piccoli e il gazebo truccabimbi della Croce Rossa Italiana. Poi, alle 21 il via alla sfilata con la magia del Carnevale sotto le stelle, per la prima volta al Parco Centrale.

Come arrivare

Il circuito sarà raggiungibile dal centro cittadino percorrendo via Roma o, per chi arriva dalla zona sud, viale Europa; mentre per chi arriva da fuori città gli ingressi consigliati sono quelli di via Massetana e di via Leopardi. L’ingresso alla sfilata sarà ad offerta, il pubblico potrà venire anche mascherato, esattamente come durante le sfilate invernali, per contribuire a ricreare la magia del Carnevale anche sotto le stelle della notte estiva.

La sfilata sarà quindi un momento da non perdere per tutti i visitatori che potranno conoscere da vicino un aspetto importante della tradizione ultracinquantennale cittadina in ambito carnevalesco e per i follonichesi, che potranno tornare a vivere per una serata l’allegria e la gioia delle sfilate in maschera.