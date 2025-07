“Un pomeriggio da biologo marino”: laboratorio per bambini all’Acquario Mediterraneo

Porto Santo Stefano (Grosseto). Per l’estate 2025 l’Accademia Mare Ambiente propone il laboratorio “Un pomeriggio da biologo marino” con l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, un’iniziativa rivolta ai visitatori più giovani, di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Il laboratorio

I partecipanti potranno fare una duplice esperienza: per prima cosa saranno impegnati a riconoscere le principali specie marine animali e vegetali in un laboratorio all’aria aperta, attrezzato con le strumentazioni necessarie ad un vero biologo marino. Subito dopo seguirà una visita guidata all’interno dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario. In entrambe le attività faranno da guida i biologi, naturalisti ed esperti dell’Accademia Mare Ambiente.

Il costo dell’iniziativa è di 8 euro e comprende: ingresso all’acquario, visita guidata e attività di laboratorio. La durata è di circa 1 ora e 30 minuti.

L’appuntamento è per martedì 5, 12 e 19 agosto alle 17 all’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, sul lungomare dei Navigatori 44, a Porto Santo Stefano.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata chiamando il numero 0564.815933 durante l’orario di apertura dell’acquario oppure passando direttamente in biglietteria.