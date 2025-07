Scarlino nel Cuore: “Il sindaco non invita i consiglieri di opposizione all’incontro con la Provincia”

Scarlino (Grosseto). “All’incontro con il presidente della Provincia di Grosseto del 22 luglio, il sindaco di Scarlino Travison non ha invitato i tre consiglieri di opposizione, nonostante i temi affrontati e discussi (sicurezza stradale in primis) siano di interesse pubblico e non di taglio politico”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione Scarlino nel Cuore.

“Le altre amministrazioni comunali in cui si sono tenuti gli incontri con Francesco Limatola hanno coinvolto tutti i consiglieri – continua la nota -. Di nuovo assistiamo a una gestione del palazzo comunale in stile ‘figli e figliocci’, in cui i secondi vengono invitati e chiamati al senso di responsabilità quando non ci sono meriti da prendere”.