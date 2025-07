Consiglio comunale, Galli e Bruni: “Maggioranza non si presenta, istituzioni non funzionano più”

Manciano (Grosseto). “Consiglio comunale convocato per le 10.30 questa mattina dal Ssndaco Morini per approvare entro le scadenze fissate dalla normativa gli equilibri di bilancio: l’intera maggioranza non si è presentata”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Rossano Galli, capogruppo di “Unione dei cittadini per Manciano”, e Valeria Bruni, capogruppo di “Cittadini protagonisti”.

“La conferenza dei capigruppo, tenutasi ieri nel palazzo comunale alle 18.30, è terminata con un appello ripetutamente espresso da noi per non far andare il Consiglio comunale in seconda convocazione – termina la nota -. Il sindaco ha problemi di tenuta della propria maggioranza? Gli mancano i numeri per approvare gli atti posti all’ordine del giorno? Oppure è semplicemente l’ennesima mancanza di rispetto verso le istituzioni e i cittadini tutti? A Manciano sono ormai anni che non esiste più un corretto funzionamento delle istituzioni e questo deve far riflettere”.