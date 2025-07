Antenna 5G, Forza Italia: “No alla politica strumentale, sì a soluzioni concrete per i cittadini”

Grosseto. “È davvero spiacevole constatare come, troppo spesso, la politica venga usata in modo strumentale, solo per raccogliere qualche voto in più, senza preoccuparsi realmente delle esigenze della comunità”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Amedeo Gabbrielli, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Grosseto.

“Ne è un esempio il recente comunicato del consigliere di minoranza, che tenta di cavalcare un tema delicato, quello della telefonia e della qualità del servizio a Rispescia, per fare mera polemica politica – continua la nota –. Forza Italia, raccogliendo le segnalazioni di numerosi cittadini, aveva già un anno fa chiesto il miglioramento della linea telefonica e della connessione Internet, affinché i servizi funzionassero correttamente e senza interruzioni. Questa richiesta, però, non significava affatto collocare un’antenna all’interno del centro abitato di Rispescia. Già da dicembre scorso la linea risulta funzionare in modo adeguato, segno che il problema non era dovuto alla posizione dell’antenna, ma ad altre cause tecniche. Dalle informazioni in nostro possesso, infatti, il disservizio è stato causato da un’erogazione instabile di energia elettrica sul traliccio esistente, situato sul poggio dell’Enaoli, e non dalla sua ubicazione”.

“Decidere di mettere l’antenna più vicina al centro abitato non migliorerà il segnale, anzi: la presenza di ostacoli come edifici e alberi potrebbe influenzare negativamente la qualità della connessione. Le antenne situate in postazioni più alte possono superare questi ostacoli, mentre quelle più vicine potrebbero risentirne. Sì al miglioramento dei servizi essenziali per i cittadini, no a scelte che danneggiano il territorio e hanno un impatto ambientale inaccettabile – termina il comunicato -. La politica deve restare al servizio delle persone, e non trasformarsi in propaganda”.