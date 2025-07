Rimosse alghe e vegetazione infestante: il laghetto del parco dei Cigni torna a splendere

Castel del Piano (Grosseto). Il laghetto al parco dei Cigni di Castel del Piano è tornato a splendere. E di nuovo fruibile in piena di sicurezza da tutti gli abitanti del comune amiatino e dai turisti.

Merito di un intervento di manutenzione eseguito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana. La presenza di alghe nell’acqua e di una folta vegetazione a riva aveva creato non pochi problemi alla comunità amiatina, così il sindaco Cinzia Pieraccini ha chiesto supporto a Cb6 che è intervenuto con uno dei suoi mezzi e con un operatore. Sono state rimosse moltissime alghe, presenti in superficie e sul fondale, e la vegetazione infestante in eccesso per restituire a uno dei luoghi simbolo del paese un aspetto curato, oltre a renderlo più sicuro.

“Per noi era importante eseguire questo lavoro prima della fine dell’estate – ricorda il sindaco –, ringraziamo quindi il Consorzio che è prontamente intervenuto rispondendo a una nostra richiesta, perché il laghetto non rientra ovviamente nel reticolo in gestione”.

E’ stata per questo sottoscritta una convenzione, instaurando un rapporto di collaborazione che sicuramente proseguirà: “Verificheremo con gli uffici la possibilità di stipulare una convenzione per i prossimi quattro anni, nei quali resterò in carica – afferma il presidente di Cb6, Federico Vanni – per poter programmare questo intervento già in primavera e fare in modo che il laghetto sia in perfetto stato già a inizio estate”.