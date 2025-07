“La prateria calcarea sotto il cielo stellato”: escursione notturna sul Monte Calvo

Gavorrano (Grosseto). Il Monte Calvo è la cima più alta del territorio del Comune di Gavorrano, con i suoi 467 metri di altitudine.

Sarà la meta dell’escursione naturalistica in notturna “La prateria calcarea sotto il cielo stellato” in programma lunedì 21 luglio, dalle 19 alle 23, con Giacomo Radi, naturalista, fotografo, divulgatore, consulente scientifico e collaboratore del programma di Rai3 “Geo”.

È un evento della rassegna “Le notti della natura”, organizzata dal Parco delle Colline Metallifere con la collaborazione dei Comuni di Gavorrano, Follonica e Scarlino e la direzione scientifica di Giacomo Radi.

Il programma

Il ritrovo è fissato alle 18.45 alla sede del Parco delle Colline Metallifere, agli ex Bagnetti di Gavorrano. Da lì il gruppo partirà verso l’escursione notturna. Sarà l’occasione per esplorare le bellezze di un’area di grande interesse geologico e naturalistico, con una vista che spazia dal Monte Amiata, fino al golfo di Follonica e alle isole: un mosaico di macchia con piante come lecci e mirti, prati aridi e ambienti rocciosi calcarei dove vive una ricchissima flora mediterranea. Come di consueto per le escursioni, ai partecipanti è consigliato di indossare abbigliamento comodo e scarpe da trekking (o comunque chiuse, con suola non liscia) e portare con sé la cena al sacco e l’acqua e un repellente per gli insetti.

Per partecipare (massimo 35 persone, non sono ammessi cani e altri animali domestici) è obbligatoria la prenotazione: chiamare la sede del Parco delle Colline Metallifere (tel. 0566.844247) o la Porta del Parco di Gavorrano (tel. 0566.843402; e-mail info@parcocollinemetallifere.it).

Nella foto: un’escursione a Monte Calvo con Giacomo Radi