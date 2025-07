Riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti in paese e nella frazione: le novità

Castel del Piano (Grosseto). Prenderà ufficialmente il via, a partire da lunedì 14 luglio, il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta nei centri storici di Castel del Piano e Montegiovi.

Un passaggio importante nella riorganizzazione del sistema di raccolta, promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana e Ato Toscana Sud, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, tutelando l’ambiente e rendendo il servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini.

Chi ancora non avesse ritirato il proprio kit per il porta a porta (composto da sacchi, mastelli e materiale informativo) è invitato a farlo al più presto recandosi al punto di distribuzione allestito nell'”ex stalla del Poggio”, in piazza Colonna, attivo ogni giovedì e venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, fino al 2 agosto.

È possibile incaricare una persona di fiducia con una delega scritta per il ritiro anche per conto di altri. Dopo tale data, sarà possibile ritirare i kit ogni sabato mattina, dalle 9 alle 13, presso il piano terra del Palazzo comunale in via Marconi.

Contemporaneamente, nelle altre zone del Comune prosegue l’attivazione delle nuove postazioni di raccolta stradale, sempre con accesso controllato tramite 6Card. È importante che tutti i cittadini utilizzino correttamente le nuove modalità di conferimento, contribuendo a una gestione più sostenibile dei rifiuti. Fra le novità introdotte, la raccolta separata del vetro che deve essere conferito negli appositi cassonetti di colore verde. Plastica, lattine e tetrapak devono essere invece conferiti nel multimateriale (cassonetto di colore giallo).

“La riorganizzazione è un passo avanti verso un servizio più moderno, efficace e rispettoso dell’ambiente – commenta il sindaco Cinzia Pieraccini –. Migliorare la qualità della raccolta significa migliorare la qualità del nostro territorio e della vita quotidiana. È un cambiamento importante, che richiede la collaborazione di tutti. Insieme possiamo fare la differenza”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.127484, consultare il sito www.seitoscana.it o utilizzare l’app Iren Ambiente, disponibile gratuitamente su dispositivi Android e iOS.