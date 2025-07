Nuovo cinema Tirreno: ecco la programmazione di luglio

Capalbio (Grosseto). Saranno quattordici le proiezioni in programma per il mese di luglio al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, nel comune di Capalbio.

Il programma

Si comincia giovedì 10 luglio con “La vita da grandi” di Greta Scarano e si chiuderà il 27 luglio con “Lilo & Stitch” di Dean Fleischer Camp.

Venerdì 11 luglio è in programma “Dragon trainer” di Dean DeBlois e domenica 13 luglio “L’orchestra stonata” di Emmanuel Courcol. La settimana prossima comincerà con “All we imagine as light” di Payal Kapadia (lunedì 14 luglio), mentre martedì 15 luglio ci sarà “Sotto le foglie” di Francois Ozon e giovedì 17 luglio “Nonostante” di Valerio Mastandrea.

Venerdì 18 luglio sarà la volta di “Tutto l’amore che serve” di Anne Sophie Bailly, sabato 19 luglio è in programma “F1 – Il Film” di Joseph Kosinski e domenica 20 luglio “Vakhim” di Francesca Pirani (la proiezione prevederà la presenza in sala della regista).

Lunedì 21 luglio ci sarà “Il mio giardino persiano” di Moghaddam e Sanaeeha, mentre il 22 luglio “Tutto in un’estate” di Louise Courvoisier (versione originale con sottotitoli in italiano).

Il programma di luglio prevederà anche “No other land” di Abraham, Adra, Ballal e Szor (versione originale con sottotitoli in italiano) giovedì 24 luglio e “Tre amiche” di Emmanuel Mouret venerdì 25 luglio.

Tutte le proiezioni si terranno alle 21.30. I biglietti avranno un costo di 7,50 euro, salvo – grazie a Cinema revolution – le serate del 10, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24 e 25 luglio, nelle quali invece costeranno solamente 3.50 euro.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.