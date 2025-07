Torna “Artigiani per la vita”: buon cibo, musica e spettacolo per aiutare Skeep

Grosseto. L’obiettivo è ambizioso, quello di contribuire alla realizzazione della sede di Skeep, l’associazione di promozione sociale che aiuta e sostiene le persone diversamente abili desiderose di fare sport, cercando di realizzare i loro sogni.

E proprio per contribuire a questo scopo, gli artigiani e il personale di Cna Grosseto tornano al lavoro per dare vita all’undicesima edizione di “Artigiani per la vita”, l’iniziativa di raccolta fondi che, ogni anno, l’associazione degli artigiani e della piccola e media impresa organizza a favore di importanti realtà della provincia di Grosseto che portano avanti attività di volontariato in ambito sociale e sanitario.

Sono aperte le adesioni, quindi, alla serata di beneficenza in programma martedì 22 luglio alla Cava di Roselle. Un evento reso possibile grazie al supporto di numerosi sponsor e delle decine di artigiani, personale e collaboratori di Cna che si rimboccano le maniche per realizzare una cena e organizzare un evento da molti giudicato indimenticabile. Ospite speciale dell’iniziativa, come ha annunciato la presidente di Skeep in conferenza stampa, sarà Annalisa Minetti, molto vicina alle attività dell’associazione.

“‘Artigiani per la vita’ – dichiara il presidente Saverio Banini – è diventato ormai un evento fisso nella nostra estate che, ogni anno, trova sempre più adesioni e sostegno da parte del ‘mondo Cna’, ma anche delle centinaia di cittadini che partecipano. Sarà un onore, quest’anno, dedicarmi a questa iniziativa da presidente provinciale”.

“Ogni anno – gli fa eco Daniela Morosini, ideatrice della manifestazione – cerchiamo di alzare l’asticella delle nostre aspettative, perché è davvero emozionante toccare con mano quello che, grazie alla generosità di molti, riusciamo fare. Tutti i progetti che abbiamo sostenuto, e quello di Skeep si colloca proprio in questa direzione, cambiano davvero la vita delle persone ed è un orgoglio sapere di aver fatto la nostra parte per contribuire alla realizzazione di veri e propri sogni”.

Come ogni estate, quindi, la Cava di Roselle si colorerà delle tinte di Cna per ospitare una cena – con un ricco menu, reso possibile grazie alle donazioni di tante imprese e all’aiuto del cuoco Mauro Del Principe – momenti di divertimento e spettacolo, ma anche occasioni di riflessione.

La raccolta fondi di quest’anno è finalizzata a dare un contributo al progetto “Cuore.Zero” dell’associazione Skeep che, dopo 12 anni di attività in palestre e spazi provvisori, ha deciso di investire in una sede tutta sua, dove svolgere le preziose attività che, ogni giorno, porta avanti. La nuova struttura si trova a Grosseto, nel centro commerciale di Gorarella, in una zona strategica: a pochi passi dallo stadio Zecchini, dal campo Zauli, dal circolo bocciofilo e dalla palestra di via Giotto.

“Abbiamo già sostenuto l’acquisto dell’immobile con un investimento di 100mila euro – spiega la presidente di Skeep, Cristiana Artuso –, grazie alla generosità di molti, e adesso abbiamo l’obiettivo di raccogliere altre 80mila euro per rendere gli spazi adeguati ai nostri bisogni. Ringrazio Cna per aver deciso di sostenere il nostro progetto e mi auguro che le adesioni siano numerose”.

L’undicesima edizione di “Artigiani per la vita”

Dalle 19.30 la Cava aprirà i battenti per accogliere i partecipanti che potranno gustare: l’aperitivo Artigiani per la vita (porchetta del Marconi, stuzzichini Di Mella, assaggi del panificio Frutti del Grano, formaggi del Caseificio sociale di Manciano, accompagnati dai vini dei Vignaioli di Scansano serviti dai sommelier Ses e Ais,) e dalla musica di Pizzetti al sax.

Il menu della cena prevede: gnocchetti alla D. & D. (salsiccia, gorgonzola, pomodori ciliegini), lasagna del Principe (carciofi e formaggi), grigliata mista e contorno fresco di Giulio e dei Macellai di Maremma (pollo, salsiccia, scamerita con contorno di pomodori) o frittatina vegetariana in alternativa, frutta dell’estate, dolce di Fabio il Fornaio, caffè di Caffè d’Italia.

Il contributo minimo è di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi fino a 15 anni, acqua fornita da Sbrocca e vini dei Vignaioli sono inclusi. Tutti gli alimenti sono forniti da Conad “Persone oltre le cose”, cooperativa Terre dell’Etruria e Sapori di Toscana. Le prenotazioni sono aperte ed occorre affrettarsi: basta chiamare il numero 0564.4711 o rivolgersi all’associazione Skeep.

Ad animare la serata sarà la musica di The music crew band e a fare da presentatore sarà Carlo Sestini.

Gli sponsor

Hanno dato la propria adesione al progetto e contribuito alla realizzazione della manifestazione, oltre ai soggetti già citati, anche: Assicoop Toscana, Banca Tema, Conad “Persone oltre le cose”, la cooperativa Uscita di Sicurezza, la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, Ais – Associazione italiana sommelier, Ses – Scuola europea sommelier, Tv9 Telemaremma, Sapori di Toscana, Caffè d’Italia, il panificio I frutti del grano, la pasticceria Rock flowers, bar pasticceria di Salvatore di Mella, Favilli Group, Sbrocca, Speroni Eventi perfetti, il Caseificio sociale di Manciano e Soddu Lavanderie industriali, Michele Guerrini visual, la cooperativa Terra dell’Etruria, Artigiancredito toscano, Giulio Marconi e i Grigliatori di Maremma, la Giorgio Bartoli spa.