Orbetello Book Prize: ecco il vincitore della quarta edizione

Orbetello (Grosseto). E’ terminata la IV edizione di Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast, il premio letterario a carattere internazionale dedicato alla narrativa di qualità, che in questi tre giorni ha continuato a raccogliere consensi da parte del pubblico dimostrando di consolidare ogni anno di più il rapporto tra i lettori, le lettrici e i finalisti del premio.

Attesissimo il risultato finale. A vincere questa terza edizione è il romanzo “La ragazza di Savannah” di Romana Petri (Mondadori). “Sono molto felice – dichiara Romana Petri – di questo bel riconoscimento. Lo sono per me e per Flannery che, nonostante tutto, da pragmatica americana, non era insensibile ai premi. Lo dedico a lei”.

A decretare la vittoria è stata la giuria del gruppo di selezione, insieme al gruppo “Amici del Parco della lettura”, quest’anno costituito da ben 120 membri, che hanno espresso i loro voti.

Lo spoglio delle schede di voto è avvenuto domenica 29 giugno nel Comune di Orbetello alla presenza di un pubblico ufficiale.

Tutto esaurito anche nella serata di chiusura, quando il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha consegnato il tributo alla carriera a Ben Pastor, dopo una lunga e interessante chiacchierata con Paolo Di Paolo, alla scoperta di un’autrice di romanzi storici, molto amata dal suo pubblico più fedele, e nota ai più per essere una scrittrice italo americana che scrive in lingua inglese, nata a Roma, figlia di padre abruzzese, che ha vissuto a lungo negli Stati Uniti e per scrivere i suoi romanzi in inglese.

Di recente ha proposto un suo intelligente sequel dei “Promessi sposi”. “In tempi di impazienza e gratificazione istantanea – dichiara Ben Pastor -, la scelta di leggere e giudicare un autore degno di riconoscimento ha di per sé grande valore. L’Orbetello Book Prize alla carriera rappresenta qualcosa di ancora più significativo: l’approvazione della giuria per un intenso impegno pluridecennale. Vuole dire stima, cura, affetto collegiale. Di tutto questo sono estremamente grata”.

I premiati, anche quest’anno, hanno ricevuto una scultura che riproduce fedelmente la parte terminale delle colonnine di ghisa che delimitano l’area dei Giardini chiusi ed è realizzato con cura e passione da uno storico artigiano orbetellano Ilio Campidonico.

Una menzione speciale è stata ricevuta da Nikolai Prestia, con “La coscienza delle piante”, cui è stato donato un soggiorno all’Argentario Golf Club per due persone.

Ha presentato le tre serate Carola Carulli, giornalista, conduttrice del Tg2, scrittrice (in libreria con “Tutto il bene, tutto il male”, edizioni Salani).

Le letture sono state affidate a Marialetizia Cannas e Stefano Goracci.

Gli altri finalisti sono stati “Il Dio del fuoco” di Paola Mastrocola (Einaudi) e “L’arca di Noè” di Enzo Fileno Carabba (Ponte alle grazie).

“Credo tantissimo in questo premio ormai giunto alla quarta edizione – sottolinea l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali –; tra il pubblico, durante queste serate ho visto molti affezionati, ma anche tantissimi volti nuovi, segno che, di anno in anno, la manifestazione sta crescendo sempre di più e c’è apprezzamento per il nostro impegno nel sostenerla e per il lavoro degli organizzatori. In questo ultimo mese ho incontrato molti di quelli che fanno parte del gruppo dei 120 lettori, che mi hanno detto di aver organizzato anche delle serate per stare insieme e parlare dei libri letti: questo premio, dunque, oltre al grande spessore culturale, ha la valenza di essere capace di mettere in contatto le persone, diventando un progetto di comunità che promuove la lettura e la socializzazione. Arrivati alla conclusione posso solo dire che anche questa edizione, per quanto ci riguarda, è stata un vero successo e ringraziamo di cuore quanti si sono impegnati per renderlo tale, dai volontari ai lettori, dagli organizzatori agli ospiti che, anche quest’anno, ci hanno incantati con il loro talento”.

“È un riconoscimento, quello consegnato a Ben Pastor, che arriva a una scrittrice di grande esperienza nel romanzo storico, con la caratteristica di scrivere le sue storie in inglese e, dunque, con la capacità di consegnare a un pubblico molto vasto la sua voce – dichiara Paolo Di Paolo, presidente del premio -. Siamo dunque molto orgogliosi di aggiungere il nome di un’autrice come lei ai tre grandi nomi di David Leavitt, Fernando Aramburu e Bjorn Larsson, che con il loro tributo hanno segnato altri tre momenti indimenticabili del premio. Ancora una volta e ogni anno con maggiore forza, Orbetello Book Prize riunisce e riesce a creare nuove e interessanti occasioni di dialogo grazie alla personale voce dei finalisti. Tutto questo arricchisce il premio e consolida la sua presenza nel panorama dei premi italiani”.

“Quattro edizioni di Orbetello Book Prize – dichiara Andrea Zagami, direttore e fondatore del premio – e possiamo iniziare a parlare di un bilancio più che positivo. Questa realtà, nata da pochi anni, si nutre e cresce grazie al lavoro di un gruppo di professionisti e appassionati di libri, che credono ancora nella forza della cultura e che trasmettono energia e idee a servizio del premio. Quest’anno la salita sul palco de La setta dei poeti estinti ha arricchito le serate e il loro muoversi tra il pubblico agilmente per sentire e far conoscere i lor commenti ha permesso di rafforzare l’unione tra i votanti e i lettori e il Premio stesso. Questo, per un premio come Orbetello Book Prize, è un importante momento perché il consolidamento dei rapporti permette la crescita di questa realtà. E Orbetello Boook Prize è anche questo: il premio e il racconto dello stesso sulle piattaforme social, mentre si vive e si svolge nei Giardini chiusi. Un modo, ci piace credere, per allargare la nostra comunità, formata già da un gruppo di fedeli seguaci”.

“E’ stato un grande ritorno per me presentare l’Orbetello Book Prize – dichiara Carola Carulli –. Dal palco ho potuto notare, con stupore e fascino, il calore e questo legame che negli anni sta consolidando il rapporto tra il pubblico e i finalisti. E’ un grande pregio di questo premio questa fidelizzazione che riesce a creare un’atmosfera vivace e intensa ed è una delle principali caratteristiche questa realtà editoriale. La sua forza, sicuramente”.

La giuria di selezione quest’anno è stata composta da Ritanna Armeni, Teresa Ciabatti, Roberta Colombo, Eugenio Murrali, Sandra Petrignani, Fausto Carotti, Silva Gentilini, Lorena Manini e Giorgio Razzoli. Ad affiancarla nell’ultima fase di votazione i 120 giurati del gruppo “Amici del Parco della lettura”.

Hanno vinto le precedenti edizioni: nel 2022, per la sezione narrativa italiana, “La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini”, di Antonio Pascale, (Einaudi). Nel 2023 “La vita di chi resta”, di Matteo B. Bianchi, (Mondadori). Nel 2024 “Un giorno tutto questo sarà tuo”, di Lidia Ravera (Bompiani). Tributo alla carriera: David Leavitt nel 2022, Fernando Aramburu nel 2023, Björn Larsson nel 2024.

Obp – Orbetello Book Prize è un’iniziativa dell’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello, guidato da Maddalena Ottali. Il premio è stato ideato e curato da Zigzag Srl un’agenzia di comunicazione integrata specializzata nella comunicazione editoriale.

Orbetello Book Prize viene realizzato con il contributo di Banca Tema, Podere Maremma, il ristorante il Leccino, Conad, Scavolini Store Orbetello e si avvale della collaborazione di Gitav, Smart, Golf Club Argentario, La Selva – Azienda agricola dal 1980, la Libreria Bastogi, il Ccn – Centro commerciale naturale di Orbetello, la biblioteca comunale “Pietro Raveggi”, l’associazione Proloco lagunare di Orbetello, e, inoltre, di quella di Trait d’union Onlus.