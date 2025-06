Raccolta differenziata, in arrivo cassonetti e un cambio di servizio: tutte le novità in città

Grosseto. La Giunta comunale di Follonica, guidata dal sindaco Matteo Buoncristiani, in collaborazione con Sei Toscana e l’Autorità di Ambito, continua il percorso di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti con l’obiettivo di aumentare quantità e qualità della raccolta differenziata, migliorando al contempo l’efficienza complessiva del sistema.

Tra le principali novità, è previsto il superamento del servizio di raccolta porta a porta per circa 2.500 utenze residenti nei quartieri di Capannino, Corti Nuove, via Massetana, una parte della zona di San Leopoldo e anche le vie Spinelli, Pertini e Aldo Moro.

La riorganizzazione sarà attuata in modo progressivo: dal 1° al 10 luglio saranno installate le nuove postazioni stradali, dotate di cassonetti ad accesso controllato e utilizzabili senza 6Card.

A partire da sabato 12 luglio, che rappresenterà l’ultimo giorno di ritiro porta a porta, il vecchio sistema sarà definitivamente dismesso. Da quel momento, gli utenti dovranno conferire i rifiuti esclusivamente presso le nuove postazioni.

Sempre a partire dalla stessa data, sarà definitivamente dismessa anche la raccolta porta a porta degli sfalci e delle potature. I cittadini potranno conferire questi rifiuti o al centro di raccolta o prenotandone il servizio di ritiro a domicilio su appuntamento chiamando il numero verde 800.127484 o compilando l’apposito form su https://seitoscana.it/ritiro-ingombranti.

Per la zona di San Leopoldo alcune vie rimarranno provvisoriamente servite dal porta a porta: sono via Isonzo, via Battisti, via Piave, via IV novembre, piazza Don Ugo Salti, piazza Vittorio Veneto e via Roma dal civico 95 al 141.

Modifiche in arrivo anche per i quartieri di Campi Alti e San Luigi, dove da lunedì 14 luglio il servizio di ritiro porta a porta sarà anticipato alla mattina, anziché svolgersi nel pomeriggio. Di conseguenza, a partire da tale data, tutte le utenze dovranno esporre i rifiuti entro le ore 6 del mattino, mantenendo invariato il calendario dei giorni di conferimento attualmente in vigore.

“Ci avviamo verso un periodo di cambiamento, mirato al miglioramento del sistema complessivo di raccolta rifiuti in città – dichiara il vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti –: ovviamente in questa fase si registreranno alcuni disagi, che cercheremo di contenere, prevedendo dove possibile anche delle migliorie da apportare con il tempo. L’obiettivo generale è ottimizzare il sistema, riuscendo a renderlo più efficace e più tecnologico, allo stesso più sostenibile economicamente, in modo da garantire alla città anche l’intensificazione e il rafforzamento di altri servizi sempre in materia di ambiente e in termini di pulizia e decoro”.

In vista delle modifiche, nei prossimi giorni verranno recapitati avvisi informativi a tutte le utenze coinvolte, contenenti tutti i dettagli utili per un corretto conferimento dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sui servizi di raccolta e igiene urbana, sono sempre a disposizione il numero verde di Sei Toscana 800.127484, il sito www.seitoscana.it e l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS).