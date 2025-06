Ponte Mussolini, continuano i lavori: “Utilizzate altre uscite per evitare lunghe file”

Grosseto. Proseguono i lavori sul Ponte Mussolini. La Provincia di Grosseto raccomanda ai cittadini di utilizzare le uscite Grosseto Est, Centro e Nord, come viabilità alternativa, in modo da evitare lunghe file.

Per ridurre i disagi e migliorare la circolazione stradale sul ponte durante l’esecuzione dei lavori, l’amministrazione provinciale ha emesso una nuova ordinanza con la quale viene annullata la precedente che prevedeva il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Torna quindi il doppio senso di circolazione, ma con restringimento della carreggiata e limitazione di velocità a 30 chilometri orari.

L’intervento di sostituzione completa dei guard-rail laterali a protezione del ponte è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza del transito veicolare su questa infrastruttura.

In considerazione del consistente flusso di traffico che interessa il ponte e che aumenta nel periodo di apertura delle scuole, la Provincia ha deciso di attendere la fine dell’anno scolastico per avviare i lavori, che richiederanno diversi mesi e si protrarranno per tutta l’estate.