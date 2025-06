Visite guidate gratuite nel centro storico: ecco il primo appuntamento

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano, in collaborazione con la cooperativa Le Orme, promuove un ciclo di sette visite guidate gratuite nel centro storico del paese, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e architettonico del borgo, offrendo al tempo stesso un’occasione speciale di socialità e scoperta, sia per i cittadini sia per i visitatori.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 27 giugno alle 17.30 e darà ufficialmente il via a un ricco calendario di passeggiate che si svolgeranno da giugno a settembre. Il punto di ritrovo è in piazza Garibaldi e per partecipare occorre prenotare scrivendo all’indirizzo e-mail mancianopromozione@gmail.com.

Ogni visita, della durata di circa due ore, condurrà i partecipanti lungo un percorso studiato per valorizzare i luoghi più significativi del centro storico: da piazza Garibaldi al giardino dell’Ospitalità, passando dalla biblioteca comunale fino alla Rocca con la sua terrazza panoramica. Ancora dal Museo di Preistoria e Protostoria della Valle del Fiora fino a Porta Fiorella e agli esterni delle chiese di San Leonardo e San Giovanni. Non mancheranno tappe tra i vicoli più caratteristici, come via Saffi, via Roma e via Carducci, attraversando angoli spesso poco conosciuti, ma ricchi di storia e fascino, e una visita a Le Stanze, dove è attualmente presente la mostra “Il cuore nella pietra” di Bożena Krol Legowska.

Il Comune invita tutti a partecipare a questa iniziativa culturale gratuita, pensata per riscoprire insieme la bellezza e l’identità di Manciano, passo dopo passo.