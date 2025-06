Dalla letteratura alla musica, passando per cinema e gusto: un mese ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Table of Contents

Magliano in Toscana (Grosseto). Il mese di luglio sarà ricco di eventi per il Comune di Magliano che, in collaborazione con le associazioni del territorio e con altri soggetti, ha realizzato un calendario di appuntamenti che si snodano tra Magliano, Montiano e Pereta.

Presentazioni di libri, con ospiti d’eccezione come Mirella Serri, Aldo Cazzullo, Pietro Perone, musica per tutti i gusti, con il concerto di Tullio De Piscopo dedicato a Pino Daniele, e cinema, per grandi e bambini.

Il programma

A Magliano

A Magliano in Toscana si parte venerdì 4 luglio al Giardino del Torrione con un nuovo appuntamento della rassegna “L’anima dei libri”: Mirella Serri, giornalista e scrittrice, parlerà di due sue opere, in un dialogo con la scrittrice Dianora Tinti. L’appuntamento è alle 18.30.

Sempre nel Giardino del Torrione, il 5 luglio, alle 21.15, un concerto della decima edizione del festival “MusicAnticaMagliano”: l’Ensemble Aurora presenta “Il barocco europeo – Sonate a tre” (ingresso con donazione a sostegno del festival, informazioni e prenotazioni al numero 349.5241324).

Stesso scenario, il 10 luglio, alle 19, per la presentazione del libro “Le regole infrante” di Silvia Gentilini, a cura della Commissione pari opportunità.

Sabato 12 luglio torna, al Giardino del Torrione alle 21.15, “MusicAnticaMagliano” con “Rivoluzione Ars nova – Ballate, madrigali e danze del XIV secolo” con l’Ensemble Micrologus (ingresso con donazione a sostegno del festival, informazioni e prenotazioni al numero 349.5241324).

Cinema all’aperto, sempre al Torrione, il 13 luglio, alle 21.30 per l’evento organizzato dal Comitato genitori, mentre martedì 15 luglio presentazione dei libri di Aldo Cazzullo, “Craxi l’ultimo politico”, e Annalisa Bruchi. “Ricchi o poveri?”, modera la giornalista Federica Fantozzi.

Mercoledì 16 luglio, alle 21.30, in piazza della Repubblica torna “Dilettando”, lo show condotto da Carlo Sestini, e giovedì 16 in piazza della Libertà alle 21.30, musica dal vivo con la Station street band, che presenterà il suo tributo a Bruce Springsteen, per l’evento organizzato dalla Pro loco di Magliano in Toscana.

San Bruzio ospiterà, il 18 luglio dalle 21.30, il concerto a lume di candela dedicato alla bossa nova con Stazione Malaika; spazio al gusto sabato 19 e domenica 20 luglio quando, dalle 19, per le vie del borgo è in programma lo street food organizzato dalla Pro loco locale. Sempre il 19 luglio, alle 22, musica in piazza della Repubblica a cura dell’associazione I Frascaioli.

Sarà un tributo ai Nomadi, quello che animerà piazza della Repubblica, il 24 luglio, alle 21.30, con il concerto di “Tribù nomade”, organizzato dalla Pro loco di Magliano.

Il 15 luglio, alle 18.30, al Giardino del Torrione, torna la letteratura: Pietro Perone presenta “Giancarlo Siani. Terra nemica” in un dialogo con Federica Fantozzi, Giovanni Tizian e Nello Trocchia.

Sabato 26 luglio, alle 21.30, omaggio a Pino Daniele, nel decennale dalla scomparsa, con Tullio De Piscopo, e il 27 luglio, alle 21.30 al Giardino del Torrione, un nuovo appuntamento di “MusicAnticaMagliano” con “Dialogo Back in jazz”, Coffee Street Trio in concerto (ingresso con donazione a sostegno del festival, informazioni e prenotazioni al numero 349.5241324).

Il mese di luglio si conclude per il borgo Magliano il 31 alle 21.30 in piazza della Repubblica con il concerto di “The music crew band”, a cura della Pro loco locale.

Nelle frazioni

I “Dirotta su Cupi” si esibiranno, a Cupi, appunto, il 4 luglio alle 21.30, mentre musica e cinema arrivano anche per il borgo di Montiano, dove si parte il 4 luglio, alle 21.30, a con il 6 luglio, in piazza Cappellini, alle 21.30, con il concerto de “Le donne di Magliano”.

Piazza Plebiscito accoglie, l’11 luglio alle 21.30, il cinema sotto le stelle con “La prima cosa bella”, evento realizzato in collaborazione con Arci, e il 2 luglio, allo stesso orario, il concerto del Trio 880.

Piazza del Plebiscito si consacra alla musica il 20 luglio alle 21.30 con il concerto dei “Mataperros”, mentre il 22, alla stessa ora cinema con “La fattoria dei sogni”, evento organizzato con Arci. Infine, giovedì 31 luglio, concerto dei “Juke box” alle 21.30 in piazza Cappellini.

Due appuntamenti sono in programma anche a Pereta: l’8 luglio, in piazza San Marco arriva il cinema sotto le stelle con la proiezione di “Goodbye Lenin”organizzato con Arci, e il 19 luglio, alle 21.30, sempre in piazza San Marco, si esibiscono “Le donne di Magliano”.

Inoltre, nello spazio espositivo di corso Garibaldi 8 a Magliano in Toscana, fino al 6 luglio c’è la mostra d’arte di Beatrice Cignitti e dal 20 luglio al 3 agosto l’esposizione delle opere di Corinna Brandi per “Magliano contemporanea”, evento a cura di Maria Grazia Londino.

Spazio anche all’iniziativa “Magliano in Toscana face off”. Dal 28 al 31 luglio, dalle 15 alle 18 la palestra comunale delle scuole medie ospita dei laboratori coreografici; il 30 luglio, alle 19, allo Chalet serata d’autore con le compagnie Motus e Artemisia e, a seguire, vetrina scuole di danza del territorio: la vetrina delle scuole di danza torna il 31 luglio, alle 19, al Giardino del Torrione, seguita dalle esibizioni delle compagnie Concorda, Versiliadanza e Samantha Montagna.

Per informazioni, eventuali cambi di programma, è possibile fare riferimento al sito del Comune di Magliano in Toscana, al link https://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/, o ai canali Social Vivi Magliano.