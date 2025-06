La Guzman ospita il mese dedicato all’arte e all’artigianato: ecco il Festival delle Ceramiche

Orbetello (Grosseto). Dal 27 giugno fino al 27 luglio, nella sala espositiva della ex polveriera Guzman di Orbetello, c’è il Festival delle Ceramiche, un evento dedicato alla promozione della ceramica artigianale e artistica, con particolare attenzione agli artigiani e ceramisti del territorio.

L’evento è organizzato dall’associazione Corrente alternata, che opera sul territorio con l’intento di valorizzare le arti manuali, le tradizioni artigianali locali e la cultura materiale, ed ha il patrocinio dell’assessorato alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, guidato da Maddalena Ottali.

«Questo progetto – spiega Filippo Muneghina, che ha curato l’evento per Corrente alternata insieme ad Asia Sforza – ha l’obiettivo di promuovere la ceramica come espressione culturale, artistica e identitaria del territorio, con il valore aggiunto di creare occasioni di visibilità e mercato per gli artigiani locali e incentivare il turismo culturale. Non solo, all’interno del festival puntiamo a coinvolgere la cittadinanza in attività formative e artistiche volte anche a rafforzare il senso di comunità attraverso la partecipazione attiva».

Il festival è a ingresso libero e la sala espositiva sarà aperta tutti i giorni dalle 18.00 alle 23.30 con il coinvolgimento di circa 15 artigiani locali: «Come assessore alla cultura e al turismo – aggiunge in conclusione Ottali – credo molto nello spirito delle iniziative portate avanti da Corrente alternata che sa mettere insieme molti talenti del territorio, riuscendo molto efficacemente a metterli in comunicazione e in collegamento con cittadini e turisti, valorizzando, in modi sempre diversi e originali, lo splendido spazio espositivo della Guzman. Un ringraziamento speciale va al coordinatore Filippo Muneghina per il suo lavoro, che svolge con grande impegno e passione».