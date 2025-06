Disabilità, la Lega: “Il Garante abusa del suo incarico per finalità politiche, si dimetta”

Grosseto. “Diego Montani, Garante per la disabilità del Comune di Grosseto, ha diffuso un comunicato stampa spacciandolo come condiviso anche dalla presidente della Consulta comunale per la disabilità, Valentina Corsetti, che poche ore dopo ha smentito pubblicamente di aver mai firmato o approvato quel testo”.

A dichiararlo è Andrea Maule, commissario provinciale della Lega.

“Un comportamento scorretto, inaccettabile, indegno del ruolo che ricopre – continua Maule -. Montani ha abusato del proprio incarico istituzionale, utilizzando il tema della disabilità come strumento politico per colpire un assessore della Lega, dimostrando di non avere alcun rispetto né per le istituzioni, né per le persone che dovrebbe tutelare. È evidente che il suo ruolo di Garante, che dovrebbe essere super partes, è diventato invece una piattaforma personale per fare opposizione politica, in modo scorretto e subdolo. Fare politica sulla pelle delle persone con disabilità è la peggior cosa che Montani potesse fare. Un gesto ignobile, che segna un punto di non ritorno”.

“Diego Montani, ex esponente della Lega ed ex membro del gruppo Noc, ha perso completamente il senso del limite e della misura – termina Maule -. L’unico atto dignitoso che gli resta da compiere è uno solo: dimettersi immediatamente. Qualsiasi altra scelta sarebbe una mancanza di rispetto verso la città, verso la Consulta e verso tutte le persone con disabilità che meritano ben altri rappresentanti”.