Marebus, al via il servizio gratuito che porta alle spiagge: ecco orari e itinerari

Orbetello (Grosseto). Dal 27 giugno parte Marebus, il servizio di trasporto gratuito per portare cittadini e turisti sulle principali spiagge del territorio di Orbetello che collega, con almeno tre corse al giorno, Talamone e Ansedonia con Orbetello, due linee distinte con numerose fermate intermedie.

L’amministrazione comunale di Orbetello ha investito oltre 76mila euro, utilizzando una parte dei proventi della tassa di soggiorno, per rinnovare un servizio che secondo il sindaco Andrea Casamenti è importante per andare incontro alle esigenze di cittadini e turisti, in quanto rende ancora più agevole il raggiungimento delle località balneari del territorio.

I percorsi

Il percorso che parte da Talamone (piazza del porto) prevede 3 corse al giorno, due al mattino, alle 8.50 e alle 11.30, e una la sera, alle 19,15, con numerose fermate intermedie, tra cui la strada dei campeggi e sulla Giannella per arrivare a Orbetello. Anche il percorso che parte da Orbetello (piazza del Popolo) per Talamone, che segue lo stesso itinerario, prevede 3 corse, due al mattino, alle 9.50 e alle e alle 12,38, e una la sera, alle 22.

Il percorso che parte da Ansedonia (dal ristorante “Al Cartello”) prevede 4 corse al giorno, 3 mattutine, alle 8.50, alle 10,38 e alle 11.36 e una pomeridiana, alle 17.30, con numerose fermate intermedie per poi arrivare a Orbetello centro, passando dalla stazione e da Neghelli. Anche il percorso che parte da Orbetello (piazza del popolo) per Ansedonia, che segue lo stesso itinerario, prevede 4 corse, due al mattino, alle 9.50 e alle 12,36, e due al pomeriggio, alle 15.30 e alle 18,30.

«Un servizio gratuito per gli utenti – sottolinea l’assessore a turismo, cultura e commercio, Maddalena Ottali – che è nato dal confronto tra l’amministrazione e le associazioni degli operatori turistici, da cui è emersa l’esigenza di implementare il collegamento tra il centro storico e le altre località del territorio comunale, coprendo anche aree non inserite negli itinerari del servizio di linea. Marebus è un servizio che ha uno spirito green in quanto contribuisce a limitare lo spostamento di cittadini e turisti con mezzi propri ; non solo, offre la possibilità di godere delle nostre spiagge, ma anche delle nostre bellezze archeologiche e culturali, tra cui la città di Cosa e il centro storico di Talamone, e dà la possibilità di partecipare più agevolmente agli eventi».

«Autolinee Toscane, partner della mobilità per questo progetto del Comune di Orbetello – aggiunge in conclusione l’azienda -, porta avanti il suo impegno a sostegno della mobilità sostenibile sul territorio: in un periodo così intenso come l’estate in Maremma, scegliere il trasporto pubblico per muoversi è una scelta ancora più virtuosa».